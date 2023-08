El exboxeador norteamericano, Shane Mosley, fue cuestionado sobre quién ganaría si llegaran a subirse al ring Canelo Álvarez y Crawford, asegurando que el resultado puede ser un contundente triunfo del mexicano.

"Creo que Canelo sería demasiado grande para Bud (Crawford). Si Canelo y Bud fueran del mismo tamaño, Bud tendría la ventaja, pero creo que Canelo la tiene porque es mucho más grande”, señaló.

Para Shane no hay duda de que la fisonomía del pugilista tapatío sobre la del boxeador de Nebraska es mucha ventaja, aunque eso no hace menos peleador a su compatriota. "(Canelo) es demasiado poderoso y rápido para Bud. Tendría que decir Canelo (el que podría ganar esa pelea), pero no diría que es mejor peleador que Crawford, solo más grande", contó.

Canelo, en tanto, ha reinado en cuatro divisiones, desde súper welter hasta semipesado, y actualmente tiene los cuatro cinturones en súper medio. También mide 1.73.

