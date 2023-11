'Son idiotas': Julio César Chávez Jr. se lanza en contra de críticos que 'no conocen su historia'

Un 'gancho' a los críticos. Julio César Chávez Jr. reapareció en redes sociales sólo para soltar más golpes de los esperados, pues se lanzó en contra de la gente que habla de él sin conocerlo.

El 'Junior' realizó una serie de videos y un live en TikTok en el que tocó varios temas después de las noticias sobre su estancia en un centro psiquiátrico, tras problemas personales.

En sus publicaciones, el hijo del César del Boxeo calificó como 'idiotas' a quienes critican su vida sin saber su versión o conocerlo a fondo.

“Yo no ocupo un millón de fans para que me vean un millón de gentes. Esos son los idiotas que no sabían de mis otras cosas”, lanzó Chávez Jr.

Julio también apuntó que su valía como ser humano no se mide de acuerdo a lo que se publica en redes, pues pese a todo 'es una persona íntegra'.

Tras su live, el 'Junior' se dispuso a contestar preguntas de personas que no pudieron entrar a tiempo, confirmando que su regreso no es cosa de un momento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿SE CUMPLIRÁ? IA REVELA QUIÉN GANARÁ LA PELEA ENTRE BENAVIDEZ Y ANDRADE