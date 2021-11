Travieso explota ante críticas al Canelo: 'No soportan su éxito, si fuera borracho sería ídolo'

El pasado 6 de noviembre, Saúl Álvarez se enfrentó ante Caleb Plant en Las Vegas, siendo el mexicano el vencedor tras noquear al estadounidense en el onceavo episodio, convirtiéndose en monarca unificado del Peso Supermediano.

El Canelo se convirtió en el primer boxeador de dicha categoría en obtener el título de los cuatro organismos.

Tras la victoria, Álvarez fue felicitado por diversas celebridades, como Sergio Kun Agüero, Andrés Manuel López Obrador, Manny Pacquiao, J Balvin, Checo Pérez, Chicharito Hernández, entre otros.

Sin embargo, existe una contra parte que critica el desempeño y además no valoran los éxitos obtenidos por el tapatío. En esta ocasión, el Travieso Arce se percató de la situación y salió a defender al Canelo de todos aquellos que lo critican.

"He recibido muchas críticas porque me preguntaron a mí ¿Qué necesitaba Canelo para ser ídolo? Yo les dije que me gustaría verlo en una guerrita, en una pelea dura. Sin embargo, para mí, para mi gusto, esta pelea fue muy buena, ganó por nocaut, yo le aposté que ganaba por nocaut y así fue, se me hizo muy buena pelea.

"Canelo, le duela a quien le duela, y le pese a quién le pese, es el mejor libra por libra del mundo y Eddy Reynoso el mejor entrenador de la actualidad. El Canelo es un luchador disciplinado, respetuoso. Si fuera un hombre mujeriego, borracho, que anduviera en las cantinas y que estuviera sin dinero la gente diría que fue un 'idolazo'. Pero como es serio, respetuoso, elegante y empresario, a la gente le cae mal, no soportan ver tu éxito", mencionó mediante un video publicado en sus redes sociales.

El expugilista mexicano externo su deseo de que Saúl siga obteniendo más campeonatos, asegurando que en la actualidad es el mejor libra por libra.

"Ojalá que Canelo sea siete u ocho veces campeón mundial, para mi en la actualidad es el mejor libra por libra. Es campeón mundial de todos los organismos, casi nadie hace eso", señaló.

A su vez, arremetió contra la afición mexicana que no apoya el talento local en los diversos deportes.

"Ojalá que en México hubieran más Checos Pérez, más Chicharitos, más Julios Urías, más Canelos Álvarez. Somos una cuna de campeones, pero ¿saben quién es nuestro peor enemigo? nosotros mismos porque nos jalamos como los cangrejos , no sean envidiosos. Cada quien tiene lo que se merece, por lo que lucha, por lo que trabaja", agregó.

