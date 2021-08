Yeimi Mercado: 'Si Amanda Serrano es la Manny Pacquiao, yo quiero serle Juan Manuel Márquez’

Si bien Amanda Serrano, campeona mundial en siete divisiones y futura Salón de la Fama, es considerada como el Manny Pacquiao del boxeo femenil, Yamileth Mercado no se achica y asegura que quiere ser el ‘Juan Manuel Márquez’ que derrote a la boricua.

“Es muy gozoso el enfrentar a una peleadora tan fuerte, tan grande en su historial boxístico y saber que le puedo dar una gran pela y que le puedo ganar, para mí es una motivación mayor y si bien Pacquiao es una gran leyenda, hizo una gran carrera, pues se topó con un mexicano que fue Márquez y que le dio la vuelta.

“Entonces esperemos ser el Márquez de Amanda y ganar esa noche de una manera impresionante y que el boxeo femenil robe los reflectores con una gran pelea y estoy segura que lo va a ser porque soy una peleadora muy aguerrida y que siempre muere en la raya hasta el final y sé que va a ser todo un espectáculo y una guerra de principio a fin”, declaró “Yeimi” Mercado.

La peladora mexicana enfatizó que gane o pierda esta batalla marcará un crecimiento en su carrera profesional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ: EDDY REYNOSO CONSIDERÓ COMO UNA 'BROMA' DESAFÍO DE ÓSCAR DE LA HOYA

“Lo mínimo que espero es una guerra, que sea durísima, no espero una pelea fácil, sé que va a ser una guerra de principio a fin y para eso me he preparado, he trabajado bastante fuerte y ya he estado en esa posición en la que no soy la favorita y voy con el hambre de coronarme nuevamente campeona del mundo.

“Es mi momento, es mi oportunidad y sé que vengo a revolucionar porque soy una peleadora joven, soy una peleadora fuerte y, aunque no tengo mucha experiencia, a veces doy la sorpresa. Lo viví con (Fatima) Zarika y lo pienso vivir con Amanda y es una nueva oportunidad, tengo todo el tiempo para aprender, para equivocarme si me tengo que equivocar, levantarme si me tengo que levantar, tengo mucho que ganar y nada qué perder”, aseguró.