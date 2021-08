Dominic Thiem se pierde lo que resta del año y no jugará en CDMX

El tenista austriaco Dominic Thiem anunció que se perderá el resto del año tenístico debido a una lesión en la muñeca, por lo que no podrá defender su título del US Open, además de perderse el partido contra Andrey Rublev en la CDMX.

La lesión sufrida en el Mallorca Open parecía estar en el pasado, sin embargo, el propio jugador anunció que continúan las molestias y decidió darse de baja del calendario de la ATP por el resto del 2021.

Por otra parte, la organización de Tennis Showdown anunció que la fecha del partido se pospondrá, no obstante, buscarán a otro tenista dentro del Top 10 para que sea su remplazo en el enfrentamiento contra Rublev.

Aunque el evento se mantendrá en la Arena Ciudad de México, se buscará sumar otro partido de juveniles a la cartelera que encabeza el duelo de Guiliana Olmos y Renata Zarazúa.

“Hola a todos, quería actualizarles lo que es mi lesión y hacerles saber que, desafortunadamente, tengo que bajarme del US Open y me perderé todo lo que queda de 2021. Estoy muy decepcionado de no poder defender mi título en Nueva York, pero no me he recuperado de la lesión que sufrí en Mallorca," mencionó en el comunicado Thiem.

De esta forma, Dominic Thiem no podrá defender los puntos obtenidos de cuando levantó su primer Grand Slam en el US Open 2020 y tampoco podrá disputar el ATP Finals, ni el resto de los Masters 1000 dentro del calendario.

