Roger Federer: Se someterá a su tercera cirugía en la rodilla

Roger Federer dio a conocer que se someterá a su tercera cirugía en la rodilla y dejará la actividad por varios meses esperando que su recuperación sea la óptima para volver al plano competitivo.

"He estado haciendo muchos controles con los médicos en mi rodilla. Me lastimé aún más durante la temporada en las canchas de césped y simplemente ahora no puedo seguir adelante. Me dijeron que me sintiera mejor (pero que) necesitaría cirugía", escribió Federer en su cuenta de Instagram.

Roger Federer tuvo que anunciar que no podría jugar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati, esperando que con la operación pueda volver a su mejor nivel.

Federer, de 40 años de edad, tampoco jugará en el Abierto de los Estados Unidos y la última competencia en la que aparición fue en Wimbledon, en donde quedó fuera en los Cuartos de Final.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MEDALLISTA VENEZOLANO EN TOKIO 2020 OFRECIÓ EXHIBICIÓN DE BMX FREESTYLE EN SU PAÍS