Zulina Muñoz previo a la pelea por el título Supergallo del CMB: 'No soy escalerita de nadie'

La máxima noqueadora del pugilismo, Zulina Muñoz (63-4-2, 40 KO’s), buscará arrebatarle el título mundial Supergallo del CMB a Yamileth Mercado (18-3, 5 KO’s), 11 años menor, para volver a posicionarse en las grandes ligas del boxeo femenil.

“Va a ser realmente una pelea intensa, ya que las dos somos peleadoras de choque, nos gusta salir a buscar la victoria desde el primer campanazo. Ella trae bastante juventud, le saco creo como 10 años, pero bueno, esos 10 años ella no los puede comprar de experiencia, que es lo que tengo y creo que soy un poco más fuerte que ella. Entonces vamos a jugárnosla por ahí con el punch y la experiencia.

“En esta pelea voy a demostrar que la ‘Loba’ no es escalerita de nadie porque realmente estoy acostumbrada a ganar. Llevo 69 peleas, 63 ganadas y solo cuatro derrotas. Si fuera escalerita quizás no tendría cuatro perdidas, serían muchísimas más y no hubiera sido campeona del mundo. Entonces voy a demostrar e intentar cerrarle la boca a la gente que está hablando eso”, declaró Muñoz en entrevista con RÉCORD.

Zulina, de 34 años de edad, regresará al ring el 2 de abril ante Yeimi Mercado con el deseo de volver a coronarse monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). En su última pelea, la 'Loba' fue noqueada en el séptimo asalto por la danesa Dina Thorslund (17-0, 7 KO’s), quien defendió su corona Gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“No solo ella, mucha gente piensa eso. A lo mejor por la derrota que acabo de tener en Dinamarca, a pesar de que no se logró el objetivo me sentí muy fuerte, con muy buena condición. No me molesta, de repente esos comentarios te pican el orgullo y te motivan para demostrar lo contrario.

“No estoy exenta de perder, voy a dar mi mayor esfuerzo, siempre intentando llevarme la victoria, pero lo más importante para mí es dar una muy buena actuación. Delante de mí tengo a una gran campeona, una gran peleadora. Si bien no tiene la misma experiencia que yo, trae las mismas ganas, entonces la que va a salir ganando es la gente que nos vea”, aseguró.

