Valdez sobre su pelea ante Stevenson: ‘Si gano, me pondría entre los mejores libra por libra’

El Campeón Mundial Superpluma del Consejo Mundial del Boxeo (CMB), Óscar Valdez disputará el combate más importante de su carrera en la batalla de unificación ante Shakur Stevenson (17-0, 9 KO’s), monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Si gano esta pelea me pondría en uno de los mejores libra por libra. Es una pelea que se necesita para volver a escalar en lo más alto. Vengo a buscar mi propia trayectoria, mi propio legado, quiero llegar a ser reconocido como un Julio César Chavez, como un guerrero, un boxeador que deja todo arriba del ring, pero para estar en esa posición tengo que ganarle a un Shakur Stevenson.

“Cada pelea es más importante que la anterior, pero sin duda creo que pelear con Shakur Stevenson ahorita es la más grande de mi carrera, sin duda. Y más por que él ha venido elevando esta pelea, ha mencionado mi nombre muchas veces, ha mencionado que le tenemos miedo, ha hecho un gran trabajo en ese lado”, declaró Valdez (30-0, 23 KO’s) en conferencia virtual.

El mexicano de 31 años consideró que al primer Face to Face para la pelea del 30 de abril en la MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas, Nevada le faltó la fuerza y coraje que el estadounidense le había puesto a sus declaraciones para desprestigiarlo.

“La verdad que no sentí la energía que él ha estado hablando en los últimos años. Por redes sociales es muy fácil hablar, pero ya es muy diferente cuando tienes a la persona cara a cara. Siempre tengo en mente el cara a cara de Érik Morales y Marco Antonio Barrera donde se iban a pelear, y yo en todo momento estoy listo por si algo asnillo llega a pasar, no me gustaría, pero si algo así se presenta vamos a tener que tomar ese tipo de precauciones, estar listo para lo que sea.

“No sentí esa energía que pensé que iba a tener de tratar de hablar, insultarme, empujarme. Me mostró mucho respeto y para mí está bien porque solamente quiero subirme al ring, dar lo mejor del mí y tratar de hacer lo posible para traerme ese título OMB y ser campeón unificado”, dijo el monarca del orbe en dos divisiones.

La venta de boletos comenzará este jueves y tendrán un costo desde los 79 dólares. Valdez reconoció que su último combate, ante el brasileño Robson Conceicao, le dejó grandes enseñanzas.

“Es mi oportunidad perfecta para volver a recuperar lo que perdí en mi última pelea, mucha gente no se quedó con un buen sabor de boca, igual yo. No estoy muy contento, hay que seguir entrenando duro y para recuperar eso creo que esta (ante Shakur Stevenson) es la pelea perfecta”, reconoció.

Previo a la primera exposición de su cetro verde y oro, el tricolor dio un resultado analítico adverso por Fentermina (supresor del apetito) en uno de los controles de la Asociación Voluntaria Antidopaje (WADA, por su sigla en inglés). Si bien la sustancia no es considerada prohibida cuando se está fuera de competencia por la Agencia Mundial Antidopaje, para la WADA sí, por lo que se generó la polémica, que continuó después de las tarjetas de los jueces.

“Ahora se siguen haciendo pruebas, incluso cuando estoy de vacaciones. Ha sido complicado ese tema y no me lo merezco, siempre he sido un boxeador limpio y ese tipo de acusaciones sí hieren y afectan por tanto esfuerzo que he hecho en toda mi carrera para que una cosa de estas, que no debió haber salido, manche mi trayectoria se me hace muy injusto, muy lamentable, pero ni modo”, lamentó.

