8M: Boxeadoras exhortaron a las mujeres a luchar por sus derechos de manera pacífica

Guerreras arriba y abajo del ring, resilientes y combativas, las campeonas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) conmemoraron la lucha incansable de todas las mujeres por la igualdad de género y derechos. Mujeres que desaprueban la violencia, los feminicidios y reclaman el derecho a una vida libre de violencia.

“No es nada fácil como mujeres. Me preguntaba ¿por qué decían el sexo débil? Hoy sé que el sexo débil es porque tenemos un corazón enorme y muchas veces somos de las que perdonamos, aceptamos y seguimos. Eso es lo débil que tenemos porque realmente no he visto a ninguna. Cuando una mujer se sube a una pelea, somos las que desde el primer round salimos a tirar, no veo que una mujer abandone una pelea o que diga ya no sigo, prácticamente la tienen que bajar. Damos todo arriba del ring, hoy sé lo valiosas que somos y que también hay que querernos nosotras, para poder salir adelante, para seguir avanzando”, mencionó Mariana “Barby” Juárez (55-11-4, 19 KO’s).

En el “Día Internacional de la Mujer”, “Barby” Juárez, Irma García, Jessica González, Lulú Juárez, Zulina Muñoz, Maria Elena Villalobos, entre otras púgiles exhortaron a las mujeres a luchar por sus derechos de una manera pacífica, durante el “Martes de Café” del organismo verde y oro.

“Estamos viviendo una época muy difícil en la que de repente el feminismo se volvió algo conflictivo. Hoy hago un llamado a todas las mujeres que protestan los derechos que todas merecemos y que cada quien, desde nuestro rincón, alzamos la voz para que se nos respete, pero con respeto, porque no podemos exigir respeto con violencia”, dijo Juárez, excampeona Gallo y Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"Hago un llamado de atención a todas las mujeres porque, a final del día, nosotras somos las que en la casa educamos a nuestros niños y muchas veces si vemos a esos hombres que maltratan a las mujeres es porque lo aprendieron desde la casa, así es que hay que poner un poquito de atención”, enfatizó.

LA VIOLENCIA NO SE ERRADICA CON VIOLENCIA

La excampeona mundial y elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Irma García, hizo un llamado a las mujeres a luchar por sus derechos de una manera pacífica.

“No vamos a olvidar lo que es el 8 de marzo. Es conmemorar la lucha incansable de todas las mujeres por la igualdad. Las cosas no han sido nada fáciles, pero el ver ahora que muchas mujeres van por un movimiento, van en una lucha de igualdad lastimando a mujeres no es lo correcto porque todas estamos buscando lo mismo y se los está diciendo una policía.

“Es buen momento de que unamos las fuerzas para algo positivo, hacia una misma visión, que es buscar nuestros derechos de la mejor manera, no agrediendo, no lastimando nuestro México, nuestra Ciudad de México, hay otras maneras de levantar la voz. Vamos a seguir luchando, pero de la mejor manera, con un buen sentido, todas vamos por lo mismo”, mencionó García (20-4-1, 3 KO’s).

La peleadora de 40 años de edad exhortó a las mujeres a eliminar el machismo en casa para construir un mundo mejor.

“Los invito a que sigamos creando en los valores, en la familia, en los niños y en los jóvenes. Muchas de nosotras somos culpables del machismo que existe. Entonces es momento de decir ¡Basta, basta a la violencia. Basta! Pero levantando la voz de una manera diferente. Todos tenemos una misma visión: un México bonito lleno de amor y de paz”.

En tanto que la campeona mundial interina Gallo del CMB, Jessica González, recordó a las mujeres que han sido asesinadas en el país.

“Quiero hacer mención especial a una amiga que fue boxeadora, ella fue asesinada en Ciudad Neza hace muchos años, Andrea Cortina, también fue réferi del CMB. Tenemos que seguir luchando porque como Andrea Cortina hay muchas que son asesinadas.

“Por favor, les pido que nunca se dejen. Tenemos que seguir luchando por lo que queremos: cumplir nuestros sueños. Unámonos en el amor de las mujeres porque nosotras somos el futuro, junto a los hombres”.

