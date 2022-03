'Chocolatito' González derrotó en espectacular combate a 'Rey' Martínez

Con una gran maestría, técnica de boxeo e inteligencia arriba del ring, Román 'Chocolatito' González (51-3, 41 KO’s) derrotó a Julio César 'Rey' Martínez (18-2, 14 KO´s), quien mostró el ADN del guerrero mexicano que deja todo y nunca se rinde.

El campeón mundial en cuatro divisiones conquistó su victoria número 51 en el Pechanga Arena en San Diego tras imponerse por decisión unánime al mexicano con tarjetas por 118-110, 116-112 y 117-111 para conquistar el cinturón Diamante Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Estoy muy contento porque Dios me regaló una victoria más, me siento contento y muy feliz, bendecido por Dios. Esta pelea se la dedico a mi familia, a Dios y a todo el pueblo de Nicaragua”, declaró el nicaragüense de 34 años de edad a ESPN.

Con combinaciones de hasta cuatro golpes, la dinamita en los guantes y un gran corazón, 'Rey' Martínez intentó presionar al legendario peleador quien, como todo un viejo lobo de mar, no cayó en las provocaciones del tricolor y con su experiencia dominó round por round.

El campeón Mosca del organismo verde y oro intentó faltarle el respeto al astro nicaragüense con un par de rectos, sin embargo la defensa de Román y su técnica para quitarse los golpes impidieron que Julio César lograra su cometido.

'Rey' bajó la guardia incitando a Román, quien no perdió la concentración y le dio clase de boxeo. La estrategia no le sirvió al mexicano; sin embargo, se llevó el reconocimiento de su rival y de la afición que no dejó de apoyarlo durante la velada.

“Es un peleador muy fuerte, conecté los mejores golpes y aguantó mucho. Es un peleador muy valiente”, aseguró González, quien presume 21 victorias ante tricolores en su palmarés.

Se espera que 'Chocolatito' dispute la pelea de trilogía ante Juan Francisco “Gallo” Estrada, monarca AMB y The Ring, quien salió de la cartelera a acusa de las secuelas por el Covid.

Mientras que “Rey”, quien rompió una racha de 20 victorias consecutivas, analizará si se queda en la división Mosca o emigra a las 115 libras en busca de su segundo cetro.

