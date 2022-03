Eddy Reynoso sobre Ryan García: 'El tiempo se encargará de poner a cada uno en su lugar'

Eddy Reynoso rompió el silencio luego de la polémica salida de Ryan García del Canelo Team. El entrenador del Canelo aseguró que siempre ha tratado de ayudar a los pugilistas que ha entrenado, sin embargo, no entró en polémica pues mencionó que el tiempo se encargará de colocar a cada uno en sus respectivos lugares.

"Unos se van y agradecen, otros simplemente se van y no dicen nada. Nunca me ha gustado hablar mal de un boxeador, ellos se suben y arriesgan su vida. Yo como equipo he tratado de ayudarlos. Al final, las cosas se toman de quien vienen y el tiempo se encarga de poner a cada quien donde tiene que estar", dijo en entrevista con No Puedes Jugar Boxeo.

"Yo voy a seguir trabajando, por lo que hemos hecho, no solamente con Saúl, sino con otros campeones que he tenido. Nadie me ha regalado nada, he trabajado muy fuerte, he sacrificado muchas cosas personales cada quien sabe lo que tiene dentro. Se le respeta sus comentarios y que Dios lo bendiga", agregó.

Y es que el pugilista con ascendencia mexicana aseguró que su salida del Canelo Team fue debido a que Eddy Reynoso no tenía tiempo de entrenarlo, por lo que decidió ser entrenado por Joe Goossen y por su padre. "Ya habían pasado dos semanas de campamento y no lo había visto, así que dije '¿Sabes qué? necesito hacer un cambio", mencionó tras anunciar su salida.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REY MARTÍNEZ: NO CUMPLIÓ CON EL PESO REGLAMENTARIO PREVIO A SU PELEA ANTE CHOCOLATITO GONZÁLEZ