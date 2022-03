Ángel Fierro previo a pelea ante JC Burgos: 'Sueño con ser campeón del mundo'

El peleador mexicano Ángel Fierro está al acecho de la oportunidad para pelear el título mundial Ligero, por eso este sábado buscará su cuarta victoria consecutiva por nocaut ante su compatriota Juan Carlos Burgos.

“Sueño con ser campeón del mundo, con ganarle a (Devin) Haney (campeón CMB), con ganarle a (George) Kambosos (monarca FIB y OMB), con tener los cinturones y ser uno de los mejores de las 135 libras”, platicó 'Tashiro' Fierro (19-1-1, 15 KO´s) en entrevista con RÉCORD.

“Soy un peleador mexicano muy aguerrido, de mucho corazón, que me pueden tumbar cinco o seis veces arriba del ring pero siempre me voy a parar. Soy un peleador valiente, que no importa quién esté enfrente de mí, yo voy para adelante y con una pegada de mucho respeto”, aseguró.

El tijuanense, de 23 años de edad, hará la segunda defensa de su título Ligero NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en la cartelera que protagonizará Julio 'César' Rey Martínez ante Román 'Chocolatito' González en el Pechanga Arena en San Diego, California.

“Va a ser una pelea dura. Burgos entiende muy bien que es su oportunidad, soy su oportunidad, quiere mi campeonato; pero también es mi oportunidad para poder ir a un campeonato del mundo, para poder enfrentar a Haney, entonces va a ser una pelea de mucho choque donde ninguno de los dos va a querer dejar nada arriba del ring. Confío en mi equipo, en mi esquina, en mi preparación y en mi juventud para poderla sacar.

“La edad. (Juan Carlos) es un peleador que ya está grande, no lo subestimo. Es un peleador que ha recorrido mucho el ring pero que no se ha enfrentado a un peleador como yo, un peleador que tiene muchísimo corazón arriba del ring, que no le importa recibir 10 golpes con tal de dar uno”, enfatizó.

Fierro sorprendió al mundo el año pasado al noquear con un gancho de izquierda en el sexto round al excampeón mundial Superpluma Alberto Machado, tras levantarse de la lona en el primer y segundo asalto.

“Ir a Puerto Rico a su casa sin ningún recurso, sin ser nadie, donde la gente me decía que era un peleador mexicano que simplemente iba por el dinero para hacerlo crecer. Todo eso me motivó a salir este día y demostrarle a la gente que estaba equivocada, a enseñarle a todo el mundo que Ángel Fierro estaba listo para los grandes escenarios y para los grandes peleadores”, recordó.

