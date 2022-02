Rey Martínez: "Quiero ser el primer mexicano en noquear a Chocolatito"

“Con todo, menos con miedo”. El monarca Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Julio César Martínez no se achica ante el tetracampeón Román “Chocolatito” González, a quien buscará noquear el 5 de marzo.

“Rey” Martínez (18-1, 14 KO´s) será el nuevo rival de González (50-3, 41 KO’s) en la batalla en peso Supermosca en el Pechanga Arena en San Diego, California, luego de que Juan Francisco “Gallo” Estrada renunció a la pelea a causa de los efectos del Covid-19.

“Primeramente Dios, ojalá podamos ser el primer mexicano en noquear al ‘Chocolatito’ y hacer historia igual que él”, declaró Julio César durante la conferencia virtual “Martes de Café” del CMB.

“Sabemos que no vamos con cualquier rival, sabemos que vamos con un rival muy fuerte, de mucho aguante. Vamos a salir a hacer lo que sabemos, queremos ese nocaut y si no por la decisión, pero primeramente Dios que los dos bajemos con bien y (vamos) a poner en alto el nombre de México”, enfatizó.

En su trayectoria, el legendario nicaragüense ha derrotado a 20 púgiles tricolores, donde destacan "Gallo" Estrada, Carlos "El Príncipe" Cuadras y Edgar Sosa.

“Queremos dejar una huella muy grande en el boxeo, queremos hacer historia, queremos pelear contra los mejores. Qué placer y qué gusto que ´Chocolatito´ me haya aceptado esta pelea, ahora sí que no vamos a decepcionar a todos los mexicanos, a toda mi afición. No vamos a escatimar en nada, vamos a salir con todo. Vamos con un peleador muy duro, vamos a salir para adelante.

“Tiene una grande trayectoria, 50 victorias profesionales. Sabemos que va a ser una guerra arriba del ring, pero venimos preparados para lo que venga”, declaró “Rey” Martínez, de 27 años de edad.

Después de la batalla ante González, el púgil mexicano platicará con su entrenador Mauricio “Chale” Aceves, con Eddy Reynoso y Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, para definir si se queda en la división Mosca o emigra a las 115 libras en busca de su segundo fajín.

“Quiero ser campeón absoluto de peso Mosca, Supermosca, tener todos mis cinturones. Ahora sí que demostrar de qué estoy hecho y ser el mejor”, enfatizó.

