Canelo Álvarez sobre Dmitry Bivol: 'Es una pelea complicada, es muy peligroso'

El mejor libra por libra del planeta, Saúl 'Canelo' Álvarez se declaró listo para regresar al ring el 7 de mayo ante el ruso Dmitry Bivol, Supercampeón Semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Me gustan los retos, me hacen sentir vivo, me gustan los retos reales y quiero mostrar que soy un gran peleador. Tengo un muy buen contendiente enfrente y estoy emocionado por esta pelea”, declaró Álvarez (57-1-2, 39 KO’s).

El campeón mundial en cuatro divisiones regresará a las 175 libras, división en la que se coronó en noviembre de 2019 cuando le arrebató el cetro de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al ruso Sergey Kovalev.

"Gracias a todos, gracias a ti (Bivol) por la oportunidad de pelear por tu campeonato del mundo. Estoy emocionado por este año, soy un hombre que trabaja fuerte. Voy a poner lo mejor en el ring y voy a dar una gran pelea por mis fans.

"Sí, es una pelea complicada, (es) muy peligroso, pero va a ser una gran pelea con mi gente en Las Vegas, voy a prepararme como debo porque será una pelea muy difícil", enfatizó.

Eddie Hearn, presidente de Matchroom, anunció a la T-Mobile, de Las Vegas, como sede de la pelea número 61 de Álvarez, quien regresará al ring después de convertirse en el primer campeón mundial indiscutido de las 168 libras de la historia. Hazaña que logró en tan solo 11 meses.

“Estamos muy contentos por esta nueva pelea, es un reto importante ante ungían campeón como lo es Bivol y vamos a estar listos, como siempre, para que el legado de `Canelo´ siga creciendo aún más. Llegamos a buscar una división complicada, pero pues para eso son los grandes campeones. El mejor libra por libra quiere seguir siéndolo y hay que seguir demostrándolo”, mencionó el entrenador Eddy Reynoso.

De acuerdo a los lineamientos de la AMB tras el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Bivol (19-0, 11 KO’s) no podrá entrar al ring con su bandera, no se nombrará a su país ni se entonará su himno.

"Mi equipo y yo queríamos esta pelea y estoy feliz de pelear en EU en una de las Mecas del boxeo. Es muy importante para mí pelear contra el mejor peleador del mundo", expuso el púgil invicto de 31 años de edad, quien disputará su primer combate en la T-Mobile.

