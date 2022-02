Ryan García tras salirse del Canelo Team: 'Eddy Reynoso no tenía tiempo para entrenarme'

Luego de que el pasado 11 de febrero Ryan García, campeón interino peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, diera a conocer que dejó de formar parte del Team Canelo para ahora ser entrenado por Joe Goossen y su padre, el pugilista reveló el factor que lo llevó a tomar esa decisión.

El boxeador estadounidense de ascendencia mexicana detalló que tuvo que alejarse de Eddy Reynoso porque no tenía tiempo para entrenarlo.

"La razón por la que cambié fue porque Eddy realmente no tenía tiempo para entrenarme y ya no estaba funcionando. Ya habían pasado dos semanas [hacia el campo de entrenamiento] y no lo había visto [a él], así que pensé: '¿Sabes qué? Solo necesito hacer un cambio", mencionó en entrevista para ESPN.

Fue justamente bajo el 'mandato' de Reynoso que García consiguió convertirse en el campeón interino ligero en el 2021.

Por su parte, a través de un comunicado publicado en redes sociales, el boxeador le agradeció a Eddy por la amistad que formaron: "Me encantaría agradecer a Eddy Reynoso por todo. Eddy ha estado en mi esquina desde 2018 y he aprendido mucho de él, tanto dentro como fuera del ring. Construimos una increíble amistad que apreciaré siempre. En nombre de todo mi equipo, deseo que Eddy siga teniendo éxito en su increíble carrea".

Ryan García permaneció inactivo durante todo el año pasado, tras perderse a pelea ante Javier Fortuna por problemas de salud mental y posteriormente tampoco pudo subirse al ring ante Joseph Díaz por una lesión que sufrió en la muñeca, sin embargo, regresará a la actividad este año; enfrentará el 9 de noviembre a Emmanuel Tagoe en San Antonio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUAN MANUEL MÁRQUEZ: REVELÓ QUE SE CONFIÓ DE MÁS EN SU PRIMERA PELEA CONTRA PACQUIAO