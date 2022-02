Golovkin sobre peleas con Canelo Álvarez: 'Fue un fraude, creo que gané las dos'

Mucho se especula sobre una tercer pelea entre Gennady Golovkin y Saúl Álvarez, aunque todavía no hay nada concreto a pesar de los rumores.

Sobre las peleas anteriores, el boxeador kazajo cree que debió ganar las dos, algo que sin duda lo hizo enojar.

“Creo que gané esas dos peleas y no hay manera en que cambie mi opinión.

“Hay gente que es feliz creyendo que pasó lo contrario (que perdí), pero me da igual. Si me enfureció el resultado un poco, porque en esos momentos era la pelea más grande en el mundo”, mencionó para el podcast Walking The Floor con Chris Shiflett.

Además, GGG considera que las peleas fueron un fraude, situación que lo hizo cambiar de perspectiva sobre el boxeo.

“Ver que la gente pudo salirse con la suya, con ese fraude de resultado, hace que uno empiece a preguntarse qué está pasando en verdad. Comienzas a ver el boxeo no solo como un deporte, sino como un negocio. Esto definitivamente cambió mi perspectiva como peleador”, agregó.

