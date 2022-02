Julio César Chávez Jr. reveló que Eddy Reynoso le ofreció ser parte del 'Canelo Team'

Julio César Chávez Jr. reveló a través de Instagram que el entrenador Eddy Reynoso, la cabeza del 'Canelo Team', lo buscó en otros años para formar parte de su equipo de boxeadores, y así evitar que este se enfrentara a Saúl Álvarez.

"Me decían, 'no queremos que nos tumbes la inversión que ya tenemos con el 'Canelo' Álvarez'. Por eso Eddy Reynoso quería entrenarme para tumbar las posibilidades de una revancha para siempre".

El nacido en Sinaloa aseguró que respeta el trabajo de Reynoso pero quería forjar su carrera sin la sombra de 'Canelo' Álvarez.

"Creyeron que Canelo Álvarez se iba a quedar con todo, pero pude igualar un poco lo que quería metiéndome de otras maneras al juego aparte de boxear. El sistema poco a poco me fue empujando y me decían que no me querían ni para esto ni para lo otro. Eddy me quiere entrenar, es buena persona, pero prefiero subir sin la condición de estar ahí junto a él (Saúl 'Canelo' Álvarez)".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ: MAURICIO SULAIMÁN CONFIÓ EN QUE EL BOXEADOR PUEDA LLENAR EL AZTECA EN UNA PELEA