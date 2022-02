Travieso Arce sufrió depresión tras su derrota vs Nonito Donaire: 'Fui con un psicólogo'

La derrota ante Nonito Donaire en el 2012 significó el final en el boxeo para Jorge 'Travieso' Arce; sin embargo, también fue un duro golpe anímico para el mexicano, mismo que lo llevó a una profunda depresión que lo hzo sentir que ya no era bueno para el pugilismo.

A casi 10 años de la pelea, el Travieso reveló lo complicado que fue para él ese combate ante el filipino.

"Él era muy rápido para mí, no vi el golpe, me noqueó y me deprimí un año con esa pelea porque perdí, estaba muy mal y me deprimí un año sin hacer nada. Empecé a creer que ya no era bueno, que no servía más”, comentó Arce en entrevista para Un Round Más.

El mexicano se descuidó físicamente subiendo de peso lo que lo llevó a tomar terapia con un psicólogo.

"Empecé a subir de peso, me sentía mal porque no agarraba aire, estaba totalmente deprimido. Fui con un psicólogo y me dijo ‘traes una depresión espantosa, ¿qué te gusta? ¿qué te apasiona?’. Le dije ‘me gusta el boxeo’, me dice ’¿ya no puedes?’, ‘no sé, ya me retiré'. Y me dice el psicólogo ‘vete a entrenar para que saques el estrés’”, recordó.

