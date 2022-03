'Pitbull' Cruz: 'Vamos a conquistar a toda la afición de Dallas'

Mientras se concreta la revancha con Gervonta Davis, Campeón mundial Ligero AMB; el púgil mexicano Isaac “Pitbull” Cruz buscará dar una gran exhibición ante el exmonarca del orbe Yuriorkis Gamboa en la casa de los Vaqueros de Dallas.

Después de la gran actuación que tuvo ante Davis, en diciembre pasado, “Pitbull” Cruz (22-2-1, 15 KO’s) volverá a pelear el 16 de abril en el Cowboys Stadium en la pelea coestelar de la función que protagonizarán Yordenis Ugás y Errol Spence.

“Respeto a todos los oponentes, le agradezco la oportunidad también a él, ya estamos ahorita a un nivel muy fuerte y vamos a seguir trabajando para obtener una oportunidad titular. Lo que tenemos en puerta es ganarle a Yuriorkis Gamboa de una forma espectacular y si es con un nocaut, lo vamos a trabajar. Nosotros vamos a prepararnos para los 12 (rounds) o lo que tenga que durar la pelea”, declaró Cruz después de la conferencia “Martes de Café” del Consejo Mundial de Boxeo donde se hizo el anuncio de su próximo rival.

“Todos mis retos los asumo de la mejor manera, estoy feliz y muy contento de estar peleando como coestelar en una gran función como lo es Yordenis Ugás contra Errol Spence y vamos ahora a conquistar a toda la afición de Dallas”, aseguró.

Gamboa (30-4, 18 KO’s), de 40 años de edad, regresará al ring después de un año y cinco meses de ausencia tras perder con Devin Haney, Campeón del CMB.

“Creo que (me tengo que cuidar de) sus marrullerías. Sabemos que es un pelador con bastante experiencia, que lo que lo va a sacar adelante va a ser su colmillo, su experiencia en toda esta carrera que ha tenido y, bueno, nosotros nos estamos preparando para todo eso.

“Todos los rivales que he tenido me han exigido al 100 por ciento y creo que esta no va a ser la excepción. Nosotros vamos a hacerle frente como en todos los compromisos que hemos tenido”, enfatizó 'Pitbull'.

Su coraje, combatividad, cualidades boxísticas y espíritu inquebrantable arriba del ring colocan al peleador mexicano de 23 años de edad como uno de los grandes contendientes de las 135 libras.

Después de la pelea con Davis, quien retuvo su corona por decisión unánime, se ganó el reconocimiento de púgiles, especialistas en la materia, así como de la afición. Previamente derrotó al argentino José Matías Romero y al exmonarca del orbe Francisco “Bandido” Vargas.

“Ahorita que estamos en un momento adecuado, en un momento donde nos ha costado llegar a donde estamos lo vamos a aprovechar al máximo para brindarle a toda la afición y a los medios grandes peleas.

“Viene otro capítulo de experiencia contra juventud y, bueno, pues mis ganas de salir adelante, de estar ahorita ganándole a lo mejor que hay en la división es lo que me va a sacar adelante”, enfatizó.

