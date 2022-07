Zurdo Ramírez enfrentará a Bivol por el campeonato semipesado

Tras su victoria ante Saúl Álvarez, el ruso Dmitry Bivol se enfrentará al también mexicano Gilberto Ramírez, informó el Comité de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) este lunes.

A partir de ahora, ambos boxeadores tienen 30 días, es decir, hasta el 10 de agosto para programar bien su pelea por el cinturón de las 175 libras, peso semipesado.

Será ese 10 de agosto cuando Zurdo Ramírez y Bivol deben de tener una fehca para el combate, el lugar y demás detalles para la pelea del campeonato semipesado entre estos pugilistas.

Cabe destacar que Zurdo Ramírez lleva buscando este enfrentamiento contra Dmitry desde hace ya vario tiempo, de hecho, antes de que se pactara la pelea entre Canelo Álvarez y el ruso.

“Estoy confundido con que Bivol me esquive. Me gané el puesto de retador obligatorio de la AMB en el ring, no una, sino dos veces. Ahora tengo la curiosidad por saber qué otras excusas podrían poner él para evitarme”, dijo el Zurdo para Boxing 24/7 hace unos meses.

Por lo pronto, tiene 30 días para ponerse de acuerdo con Dmitry Bivol para pactar el lugar y la fecha de su combate obligatorio en los pesos semipesados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDY RUIZ SOBRE REGRESAR AL CANELO TEAM: 'LES TENGO MUCHO CARIÑO, PODRÍA DARSE EN EL FUTURO'.