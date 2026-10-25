La categoría regresa al continente americano y Antonelli podría asegurar su título
El Circuito de las Américas es el escenario en el cual Andrea Kimi Antonelli puede sentenciar su primer título de Fórmula 1.
¿Qué necesita el italiano para coronarse en Austin?
La carrera en el Circuito de las Américas podrá seguirse por la señal de Sky Sports, en el canal 580 a partir de las 14:00 horas (tiempo del centro de México), así como en la plataforma de F1TV.
Para más información del Gran Premio de Estados Unidos, pueden revisar el siguiente enlace.
El piloto italiano de Mercedes se quedó con la pole position en la jornada del sábado y largará en la primera fila a lado de Max Verstappen. A continuación pueden revisar más detalles de cómo fue la clasificación en el Gran Premio de Estados Unidos.
Buenos días, lectores de RÉCORD. Continúa la actividad deportiva de este domingo y en Austin, Texas, las expectativas son altas ante el posible campeonato de Andrea Kimi Antonelli.