Fans United
Futbol Nacional
Selección Mexicana
Futbol Internacional
Opinión
Video
Otros Deportes
Fans United
ContraPARTIDOS

La categoría regresa al continente americano y Antonelli podría asegurar su título

El Circuito de las Américas es el escenario en el cual Andrea Kimi Antonelli puede sentenciar su primer título de Fórmula 1.

¿Qué necesita el italiano para coronarse en Austin?

POSIBLES RESULTADOS PARA EL TÍTULO DE ANTONELLI

Andrea Kimi Antonelli en el podio del Gran Premio de Singapur | AP
Andrea Kimi Antonelli en el podio del Gran Premio de Singapur | AP

La carrera en el Circuito de las Américas podrá seguirse por la señal de Sky Sports, en el canal 580 a partir de las 14:00 horas (tiempo del centro de México), así como en la plataforma de F1TV.

Para más información del Gran Premio de Estados Unidos, pueden revisar el siguiente enlace.

TRANSMISIÓN GP DE EUA

Max Verstappen en el Gran Premio de Estados Unidos en la Temporada 2025 | RED BULL
Max Verstappen en el Gran Premio de Estados Unidos en la Temporada 2025 | RED BULL

El piloto italiano de Mercedes se quedó con la pole position en la jornada del sábado y largará en la primera fila a lado de Max Verstappen. A continuación pueden revisar más detalles de cómo fue la clasificación en el Gran Premio de Estados Unidos.

QUALY EN AUSTIN

Kimi Antonelli junto a los dos hombres de Red Bull tras la calificación en el GP de Estados Unidos | @F1
Kimi Antonelli junto a los dos hombres de Red Bull tras la calificación en el GP de Estados Unidos | @F1

Buenos días, lectores de RÉCORD. Continúa la actividad deportiva de este domingo y en Austin, Texas, las expectativas son altas ante el posible campeonato de Andrea Kimi Antonelli.