Un duelo de equipos con posibilidades bajas de postemporada, pero no por eso menos importante
¡Lesiones y más en la NFL!
Una de las mayores problemáticas en la NFL son las lesiones. En el partido internacional en Alemania, Drake Maye y Aidan Hutchinson salieron lesionados; en New England hay temor por el tobillo del mariscal de campo, en Detroit saben que su defensivo estrella no regresará en toda la temporada.
Aquí los detalles de Maye:
¡Drama en Nueva Inglaterra! Drake Maye podría perderse el resto de la temporada
Los Patriots temen que su quarterback titular tenga una lesión que lo deje fuera por lo que resta de la campaña 2026
¿Dónde ver el MNF?
La tradición de la NFL del lunes por la noche se podrá seguir en varios canales.
Aquí la información:
Dónde ver Los Angeles Chargers vs Baltimore Ravens: canales y horario del Monday Night Football
La franquicia de california intentará ganar su primer partido de la Temporada 2026, mientras que los Hijo de Edgar Allan Poe jugarán con nuevo quarterback
¡Bienvenidos, amigos de RÉCORD!
El último duelo de la Semana 10 de la NFL no será del todo atractivo por el presente de ambas franquicias, sin embargo, el orgullo -y los puntos fantasy para algunos de nosotros- está en juego.