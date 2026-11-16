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Los Angeles Chargers vs Baltimore Ravens Monday Night Football EN VIVO HOY Semana 10 | RÉCORD
Los Angeles Chargers vs Baltimore Ravens Monday Night Football EN VIVO HOY Semana 10 | RÉCORD
José Moreno
José Moreno
12:07 - 16 de noviembre de 2026
// NFL //

En vivoLos Angeles Chargers vs Baltimore Ravens Monday Night Football EN VIVO HOY Semana 10

Un duelo de equipos con posibilidades bajas de postemporada, pero no por eso menos importante

¡Lesiones y más en la NFL!

Una de las mayores problemáticas en la NFL son las lesiones. En el partido internacional en Alemania, Drake Maye y Aidan Hutchinson salieron lesionados; en New England hay temor por el tobillo del mariscal de campo, en Detroit saben que su defensivo estrella no regresará en toda la temporada.

Aquí los detalles de Maye:

Drake Maye abandonando el Lions vs Patriots | AP

¡Drama en Nueva Inglaterra! Drake Maye podría perderse el resto de la temporada

Los Patriots temen que su quarterback titular tenga una lesión que lo deje fuera por lo que resta de la campaña 2026

¡Bienvenidos, amigos de RÉCORD!

El último duelo de la Semana 10 de la NFL no será del todo atractivo por el presente de ambas franquicias, sin embargo, el orgullo -y los puntos fantasy para algunos de nosotros- está en juego.