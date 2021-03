La vida sin centro delantero

Mito: México no necesita delanteros.

Realidad: Sin el delantero del Wolverhampton, la vida no es nada fácil para la Selección Mexicana.

Cuando parecía que el Tri vivía sin preocupaciones por el gol, el Tata Martino tiene que buscar alternativas ante la ausencia de Raúl Jiménez y no hay muchas. Únicamente siete de 26 convocados han anotado durante el 2021, el equivalente al 26 por ciento.

Descartando a Santiago Ormeño, que no es del agrado del técnico nacional (tiene la idea que es un definidor de área y no colabora en la construcción), sólo quedan las opciones de Henry Martín, del América, y la de Alan Pulido, de la MLS, quien no juega un partido oficial desde el 29 de noviembre del 2020 y está por llegar a los cuatro meses sin actividad.

Los dos están descartados por estar lesionados.

Por este motivo, el Tata piensa en Chucky Lozano para el eje del ataque como la 'otra' opción. Con el Nápoles en este año ha jugado tres partidos en esa posición, 225 minutos, seis tiros a gol, una anotación, colaboró en 165 jugadas y dio 52 pases. Jugó en la Copa de Italia contra Atalanta y el Spezia, mientras que en la Serie A lo hizo también ante el Spezia.

Números regulares, nada extraordinarios, pero ante la ausencia del '9' titular hay que buscar variantes.

Pulido no es el único que sufre por la inactividad en este año, también Efraín Álvarez, Jonathan dos Santos y Rodolfo Pizarro suman más de tres meses sin jugar y apenas realizan pretemporada en Estados Unidos.

Hay que sumarles el caso de Héctor Herrera y Héctor Moreno, quienes apenas suman dos y tres partidos con sus clubes en estos tres meses del año.

Los jugadores que han marcado gol en el año son: Henry con siete, Lozano con seis, Luis Romo con dos, Orbelín Pineda, Tecatito Corona, Edson Álvarez y el Titán Salcedo han conseguido uno, para un total de 19 tantos en el 2021.

Conclusiones: De nuevo el tema del gol es un dolor de cabeza para el técnico nacional. Hay pocas opciones y lo que existe no es del total agrado del Tata.

La única opción que se puede sumar en un mediano plazo es la de JJ Macías, pero vive un mal momento en el Preolímpico, siendo abucheado.

Resolver este problema será el punto a analizar en la gira europea. El peso del gol lo tendrá que cargar el Chucky en el primer partido.

Creo que era más fácil darle la oportunidad a Ormeño, ¿o será el detonante para abrir el abanico y pensar en Funes Mori?

