Este Tri exhibirá a algunos

Primero, debo decir que la lista del Vasco Aguirre me gustó. Seguramente, para ti, lector, habrá nombres que sientas que faltaron o sobraron, pero tendrás que aceptar que el listado, sumado al buen momento que viven sus integrantes, ilusiona de cara a un juego tan importante como el del próximo jueves 20 de marzo a las 20:30 contra Canadá.

A lo largo de mis 35 años de carrera, siempre he intentado mantenerme crítico, ya que siento que así aporto más y cumplo con mi deber de informar. Sin embargo, hay momentos, sobre todo en circunstancias tan complicadas, en los que criticar por pura pose solo te exhibe y te define. Por eso, vayamos directamente al análisis de los 23 futbolistas que Javier Aguirre convocará la próxima semana.

Porteros

Para muchos, Guillermo Ochoa podría ser el gran ausente. Creo que el Vasco, fiel a su estilo, ya “neteó” con él y lo tiene listo para la Copa Oro. Mientras tanto, convocar a Carlos Moreno, quien ha tenido un par de grandes temporadas con los Tuzos, significa seguir trabajando en el futuro. Aunque ya tiene 27 años, es mucho más joven que Memo. De Malagón y el Tala Rangel, poco que añadir, ¿cierto?

Defensas

Lo considero uno de los sectores más sólidos del Tri. Encabezado por Montes y Johan, con Juárez y Angulo listos para cubrir cualquier emergencia, y laterales que combinan marca y proyección ofensiva como Huescas, Reyes y Gallardo. Personalmente, habría convocado a Orozco Chiquete y prescindido de Orbelín (ubicado en media cancha), quien hace años que no me convence.

Medio campo

Este sigue siendo nuestro talón de Aquiles, aunque queda tiempo para trabajarlo. Sin ánimo de menospreciar a los profesionales que están en la lista, debo decir que, por ahora, solo Edson Álvarez y Erik Lira me brindan total confianza. Luis Romo también podría sumar, pero el resto ha tenido demasiadas oportunidades sin destacar. Aquí es donde enfocaría un esfuerzo extra (aquí es donde vivir en México, Rafita Márquez, marca la diferencia) trabajando con jóvenes como Iker Fimbres, Gilberto Mora o… si me permiten una idea atrevida, ¡probaría con Lira y Edson como soporte para Raúl Jiménez! Sí, Jiménez, con su técnica y habilidad para proteger el balón, podría explotar espacios llegando por sorpresa, al estilo de un 10 clásico. Llámenme loco, pero creo que el debate del nueve ya está resuelto.

Delantera

Partiendo de lo anterior, Santi Giménez sería el complemento perfecto para fortalecer nuestro ataque. Ahora imaginen la cantidad de balones que podrían llegarle con jugadores como el Chino Huerta o Alexis Vega (siempre que decida comprometerse en los entrenamientos) y Julián Quiñones o Hirving Lozano (en caso de que recupere su mejor versión física y mental). A mí, este frente ofensivo me emociona.

Los que no

Lamento no ver a mi querido Henry Martín en esta lista. Sin embargo, todavía hay tiempo para que recupere su nivel y pelee por un lugar en la convocatoria final. Caso similar al de Diego Lainez (su carrera es una tragedia griega) y Memote Martínez, quien espero que no pierda la ilusión.

De salida

Siempre me he esforzado por ser crítico, pero también positivo, sin perder la capacidad de volverme a ilusionar. El Tri, desde que Gerardo Martino tiró la toalla un año antes del Mundial de Qatar, había dejado una herida profunda en mi corazón pambolero (que, por cierto, se refugió en el béisbol gracias al brillante Benjamín Gil). No obstante, con el tiempo y el esfuerzo de estos jóvenes bajo el mando de Javier Aguirre, las heridas comienzan a sanar. Así que, sin miedo al fracaso, ¡vamos por Canadá, primero!