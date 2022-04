¿Alcanza con ser realistas?

Los grupos del Mundial de Qatar 2022 están ya definidos. A raíz de ello, ya muchos especialistas y gente del medio nos han invitado a ser realistas sobre lo que la Selección Mexicana de Futbol puede lograr en la Copa del Mundo. No se cree que pueda lograrse el famoso quinto partido.

De acuerdo a la Real Academia Española, el realista es el que “actúa con sentido práctico o trata de ajustarse a la realidad”, otra forma de explicarlo es la tendencia a presentar las cosas tal cual son en realidad, sin adornos, exageraciones o matices.

Por el contrario, el soñador es “el que discurre fantásticamente sin tener en cuenta la realidad”, “es aquel que fantasea con cosas buenas que es muy poco posible que le ocurran”. Realista es ubicarte en la realidad, en la estadística, en las tendencias y en los resultados obtenidos.

Cuando vas a una competencia, ¿ser realista es la manera de enfrentar la situación? ¿Ubicarte en función de lo que ha pasado? Yo pienso que no, ya ha quedado demostrado en muchas historias que algunos han ido en contra de todo y lo han logrado.

Aclaro que soñar por soñar no producirá nada, pero soñar, trabajar, dedicarte y esforzarte, es la fórmula que abre la posibilidad de lograr el resultado esperado. No lo aseguran, pero dentro de tantas variables que hay en una justa deportiva, se buscará la alternativa del triunfo, se mantendrá la ilusión de logro y por qué no, de hacer historia.

Entre algunos de los muchos soñadores mexicanos de los últimos años están Donovan Carrillo en el patinaje artístico sobre hielo; Soraya Jiménez, en halterofilia; María Espinoza y Guillermo Pérez, en taekwondo; Paola Espinosa y Tatiana Ortiz, en clavados; nuestra Selección Mexicana de Futbol Olímpica, en Londres 2012 y, por supuesto, Chucho Ramírez con la Selección Sub 17 de Futbol, que se coronó en Perú 2005.

Me atrevo a decir que todos nuestros medallistas olímpicos han sido soñadores con alto nivel de Grit. Ya hemos usado el concepto antes en la columna (Grit: Mezcla de pasión, perseverancia y coraje según las investigaciones de Ángela Duckworth).

Así que no me quedaré con el “seamos realistas”, no creo que ningún jugador o miembro de la Comisión Deportiva deba acudir al Mundial de Qatar 2022 con esa idea. Hay que aspirar siempre a lo máximo.

Debemos ir a buscar oportunidades, estudiando al rival, manteniendo en la preparación el esfuerzo y la dedicación al máximo hasta el día de la competencia. Tener el atrevimiento de soñar y tener altos anhelos despiertan el foco, la fortaleza interna y el deseo de dar el máximo por una meta. Si mi pensamiento es sólo realista, me ajustaré a las inercias y a los límites que nos impone lo que se ha hecho. No lo que se puede hacer.

Estimados lectores y lectoras, retomemos el soñar con una buena dosis de Grit, anhelemos algo mejor, no seamos conformistas, aspiremos siempre a lo alto.

Mucho éxito en la preparación de nuestra Selección Mexicana de Futbol para la máxima justa de Qatar 2022.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NO ES FÁCIL SER NÚMERO UNO