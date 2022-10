chivas-necesita-un-cambio-de-creencias

Después de prácticamente tres años y 106 partidos, el director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, queda fuera. En su paso por la institución, obtuvo 37 victorias, 40 empates y 20 derrotas. No ganó el título que prometió a su llegada. ¿Cómo logrará Chivas el cambio esperado?

El cambio en un equipo inicia con la modificación en las creencias de los dueños y los principales líderes. Todos ellos deben replantear las hipótesis que tengan sobre lo que les dará éxito, ya que éstas definen las decisiones que tomarán sobre el estilo de gestión que quieren para la organización, el tipo de gente que conformará los equipos y la manera en que invertirán sus recursos.

El tema de fondo es claro, si las creencias que han tenido no les han funcionado en tres años o más, deben revisarlas y cuestionarlas. De no ser así, caerán en la necedad. Recordemos que la persona necia es aquella que insiste en actuar de igual forma, cometiendo los mismos errores, aferrándose a ideas o posturas equivocadas. Si no estoy dando los resultados esperados, debo cambiar radicalmente.

El cambio de creencias deriva en lo que en el mundo organizacional es llamado un cambio de cultura. Es decir, redefinir la forma de pensar, la visión que se tiene de la institución. De esto se derivan los nuevos comportamientos y las actitudes que deben desarrollarse en los jugadores y los equipos de apoyo. También a través de estos cambios de visión se crearán nuevos procedimientos, rutinas, rituales, etc. Esta es la forma en que podrán inyectar nuevos ánimos los que colaboran. Se requiere generar una nueva mística, energía y disposición. Esta es la forma de elevar el compromiso de todos los que colaboran con la institución. Es necesario que todos experimenten que hay un cambio notable.

Traer simplemente a otro director técnico no será la solución. No se puede esperar que llegue un director con otras creencias y que por eso cambie la organización. Se debe trabajar en creencias compartidas. Es mucho más que un problema de implementación, organización o motivación. La ambición de triunfo y la disciplina no serán elementos suficientes para el cambio. Ya lo pudieron constatar. Se requiere trabajar con la identidad del equipo, cómo queremos ser, cómo debemos comportarnos, qué es lo que más valoramos, a qué le apostamos en el futuro. Con esto sentarán las bases de un proyecto que les permita avanzar de forma consistente en el equipo definido y que toda la afición espera ver.

Estimados lectoras y lectores, si no estamos cerca de la visión que queremos de nosotros mismos y nuestros equipos, dejemos la necedad de seguir haciendo lo mismo. Cuestionemos las creencias con las que estamos decidiendo, es decir, descartar las hipótesis de éxito que no nos han funcionado para buscar nuevas alternativas y generar una verdadera transformación.

Desde aquí mis mejores deseos para Chivas y su afición, redefinan el camino al éxito.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

