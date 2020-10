el-resultado-es-lo-que-cuenta

México le gana a Países Bajos un partido amistoso, que en general fue dominado por nuestra Selección.

Se gana bien: presionamos al equipo de los Países Bajos. También, la fortuna estuvo de nuestro lado en un par de tiros, pero Alfredo Talavera estuvo a la altura. Para algunos, Jesús 'Tecatito' Corona fue el mejor del partido. Raúl Jiménez falló dos claras de gol, pero se creció en el tiro de penalti que tiró adecuadamente, dándonos el triunfo. El tema es que se dio el resultado y se ganó.

Parece una victoria sin mucha importancia por ser amistoso, pero si hubiéramos perdido, la presión hacia la Selección Mexicana hubiera sido enorme. El deporte es así; los resultados lo son todo. Este éxito es un pilar para construir lo que sigue.

Para ser un ganador no basta el esfuerzo, la intención, el ser una buena persona, el querer lograrlo. Los resultados tienen que darse. Es así de contundente el tema. En el deporte, en el trabajo, en las ventas, en la vida. No podemos refugiarnos en el esfuerzo.

Si no estamos dando el resultado tenemos que reinventarnos, cambiar la estrategia, los jugadores, el parado táctico. Esto tampoco significa que no valoremos el esfuerzo, el proceso, la mejora. Pero finalmente, en el futbol, como en otros deportes y aspectos de nuestras vidas, lo que importa al final, es el resultado.

Por difícil que se escuche, si no logramos la meta o damos el resultado, las consecuencias negativas en nuestra vida llegarán. No estamos llegando al éxito. Pero, ¿qué es el éxito? Para Rollo May, humanista del siglo pasado, el éxito es la consecución de un propósito digno. Te invito a que definas el éxito a tu modo, conforme a tu visión de vida. El reto será lograr lo que te hayas propuesto.

Es un buen momento para pensar sobre la importancia de los resultados en nuestra vida. Es fundamental salir a proponer como lo hizo ayer la Selección Mexicana. Tomemos la decisión de ir para adelante y lograr lo deseado. No podemos refugiarnos en el entorno ni buscar culpables.

Los únicos responsables de nuestros resultados somos nosotros mismos.

Estimados lectores, si no estamos logrando nuestros objetivos en el entorno de esta pandemia, no descansemos. No se trata sólo de esfuerzo sino de estrategia, de buscar nuevas alternativas.

No podemos simplemente decir que nos hemos esforzado, tenemos que explorar otras formas de lograr lo que necesitamos en el nuevo entorno. Tomemos como pretexto este triunfo ante el combinado de Países Bajos para pensar en los triunfos que tenemos que lograr en cada uno de nuestros ámbitos. Al final, el resultado es lo que cuenta.

Felicidades a la Selección Mexicana de futbol, que siga adelante.

"Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito".

