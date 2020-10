Rompe racha de 20 años

Renata Zarazúa, a sus 23 años, logra un triunfo en Roland Garros. Rompe una racha de 20 años en la que una mexicana no ganaba en un Grand Slam. Le gana a la francesa Elsa Jacquemont. ¿Por qué darle importancia a un triunfo como éste? Porque es una señal de éxito, una victoria que es importante destacar. Desafortunadamente, en la segunda ronda queda eliminada en tres sets por la ucraniana Elina Svitolina, tercera sembrada del torneo.

Renata ganó su primer torneo profesional a los 16 años y ha seguido abriendo brecha para el tenis mexicano femenil. Ella considera a Rafael Nadal como un ejemplo perfecto sobre el esfuerzo y el planteamiento de metas. Tiene una visión de llegar muy lejos.

Sigue siendo algo para reflexionar la relevancia de capitalizar las victorias. Es un tema del que ya he escrito anteriormente; sin embargo, dado el momento actual, requerimos más que nunca celebrar lo que se hace bien. Ir cambiando la historia.

Hay que reconocer el avance por pequeño que sea, hay que ritualizar el éxito y generar fortaleza a partir de lo logrado.

Las personas que no reconocen lo positivo que logran, no pueden construir a su gigante interior. Viven siempre haciéndose menos, no valorándose, tirándose al piso. Es importante construir la autoestima y la fortaleza interior con lo que se va logrando, por pequeño que sea el avance obtenido. Es un esfuerzo interior. Muchas veces esperamos que los demás nos den ese reconocimiento. En este caso, es importante que esta valoración sea nuestra, porque somos en muchas ocasiones, nuestros peores jueces.

Es vital cambiar el eje de valoración sobre lo que hacemos. La exigencia que este tiempo de aislamiento ha tenido para todos ha sido muy fuerte, démonos un respiro para apreciar lo que hemos hecho bien: nos hemos reinventado, sacado energía de donde podemos y vamos saliendo adelante. Demos a nuestros colaboradores y a nuestras familias la oportunidad de celebrar, aunque sea un poco, lo que hemos hecho bien. El mantenernos unidos, el apoyarnos, el acompañarnos en tan difícil situación.

Estimados lectores, hay muchas cosas buenas que hemos hecho para lograr seguir adelante con la pandemia; en temas económicos, sociales, afectivos y familiares. Tomemos un momento para reconocerle a otros las cosas bien hechas y los pequeños o grandes triunfos que hemos tenido en esta racha de seis meses de tanta exigencia. Se vale celebrar que estamos vivos y que vamos encontrando la forma de adaptarnos a este gran reto a nivel mundial.

Felicidades, Renata, continúa con esta carrera, llegarás más lejos aún.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

