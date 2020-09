¿Oribe es un mercenario?

A raíz del momento que se vio en el intercambio de camisetas y la convivencia alegre entre Oribe Peralta y jugadores del América, las redes se incendiaron y la controversia se generó en cuanto la actitud que deberías tener con un rival.

Escuché decir a Hugo Sánchez: "Antes era la selva, ahora somos más profesionales. Al momento de que termina el partido, termina la batalla. Despedirse con los rivales y con los árbitros es elegancia, deportividad".

¿Falta deportivismo? No lo creo. La estabilidad emocional de un jugador no puede estar ligada a ganar o perder, sería terrible que cada vez que se pierda se llene uno de coraje o cuando se gana se viva la euforia. Si son 17 fechas, imaginen el sube y baja que se viviría.

Sin embargo, tatuarse la camiseta es todo un tema. Los seguidores de los equipos se apasionan. Por ello, exigen otro tipo de comportamiento en los jugadores, más congruente con la situación. Es entendible que sea necesaria una mayor empatía con aquellos que te apoyan.

Oribe no es un mercenario, tal vez sea una situación que implica cuidar un poco más los sentimientos de la afición, sobre todo viniendo del América. Es como cuando tienes una nueva pareja y quieres ser cuidadoso con la pareja anterior, que, aunque las cosas no hayan terminado bien, respetas los espacios al no manifestar tu cariño frente a su presencia. Podemos entender el enojo hacia los rivales, es una cuestión de congruencia y rivalidad también.

Reflexionemos sobre la empatía con los sentimientos de los demás. No es que Oribe haya obrado mal, pero sí podemos todos aprender a respetar las emociones que se generan en otras personas por algunos temas de su interés, no enfrascarnos en discusiones necias y dar espacio para que cada quién pueda vivir su pasión a la camiseta como lo necesite. Esto nos dará una convivencia más armónica.

"Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REMONTADA HISTÓRICA