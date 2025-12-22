Dólar hoy 22 de diciembre de 2025: el tipo de cambio se mantiene en la barrera de los 18 pesos

El precio del dólar en México arrancó este lunes 22 de diciembre de 2025 en $18.00 pesos por unidad, de acuerdo con la cotización del mercado interbancario.

El nivel es prácticamente idéntico al cierre del viernes 19 de diciembre, cuando la divisa estadounidense también concluyó alrededor de los $18.00 pesos, confirmando que el tipo de cambio se mantiene sin movimientos bruscos en la recta final del año.

El arranque de semana refleja un mercado tranquilo, con baja volatilidad y sin presiones inmediatas para el peso mexicano.

El dólar se cotiza promedio en $18.00 pesos por unidad/Google

Precio promedio del dólar hoy: compra y venta

En operaciones al menudeo, el promedio nacional del dólar se ubica este lunes en:

Compra: $17.6611 pesos

Venta: $18.2815 pesos

Estos valores muestran un comportamiento estable frente a la semana pasada, con una brecha moderada entre compra y venta.

El peso mexicano mantiene su racha positiva frente al dólar/Pixabay

Así se cotiza el dólar en bancos este 22 de diciembre

Los precios a la compra y a la venta en las principales instituciones financieras del país son los siguientes:

Banco Azteca

• Compra: $17.70

• Venta: $18.64

• Compra: • Venta: BBVA Bancomer

• Compra: $16.95

• Venta: $18.48

• Compra: • Venta: Banxico Interbancario

• Compra/Venta: $17.9994

• Compra/Venta: Banxico FIX

• Compra/Venta: $18.0065

• Compra/Venta: Banorte

• Compra: $16.85

• Venta: $18.35

• Compra: • Venta: Santander

• Compra: $16.90

• Venta: $18.60

• Compra: • Venta: Diario Oficial de la Federación (DOF)

• Compra/Venta: $18.0065

• Compra/Venta: Banregio

• Compra: $17.20

• Venta: $18.60

• Compra: • Venta: Banjército

• Compra: $17.40

• Venta: $18.50

• Compra: • Venta: Afirme

• Compra: $17.20

• Venta: $18.70

• Compra: • Venta: Intercam

• Compra: $17.52

• Venta: $18.55

• Compra: • Venta: Monex

• Compra: $17.10

• Venta: $18.90

• Compra: • Venta: SAT (referencia)

• Compra/Venta: $18.0065

• Compra/Venta: Scotiabank

• Compra: $16.00

• Venta: $19.00

• Compra: • Venta: Banamex / Citibanamex

• Compra: $17.40

• Venta: $18.47

En ventanillas, el precio de venta del dólar se mueve entre $18.35 y $19.00 pesos, dependiendo de la institución.

La cotización del dólar en bancos depende de cada institución/Pixabay

El comportamiento del dólar en la última semana

Durante los últimos siete días, el tipo de cambio ha mostrado un comportamiento lateral, con movimientos contenidos entre $17.95 y $18.05 pesos.

Esta estabilidad responde a:

Menor volumen de operaciones por el periodo vacacional.

por el periodo vacacional. Un dólar sin fuerza a nivel internacional.

a nivel internacional. Flujos estacionales de diciembre que siguen favoreciendo al peso mexicano.

La volatilidad ha sido baja y los ajustes diarios se han limitado a unos cuantos centavos.

Así inicia el dólar la semana previa a Navidad

Con un arranque en $18.00 pesos, el dólar se mantiene en una zona clave para el mercado cambiario mexicano.

La expectativa es que el tipo de cambio continúe estable durante los próximos días, conforme disminuye la actividad financiera por las festividades de fin de año.