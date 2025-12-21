CDMX crea un premio inspirado en la abuelita que rescató a su nieta en Iztapalapa

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la creación del Premio Alicia Matías, un reconocimiento que busca honrar actos de valentía y solidaridad, inspirado en la historia de la mujer que salvó a su nieta durante la explosión registrada en Iztapalapa.

Clara Brugada destacó la importancia de reconocer a personas que arriesgan su vida para salvar a otros./ X

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que este premio surge como un homenaje al valor mostrado por Alicia Matías, quien arriesgó su vida para rescatar a la menor Jazlyn Azuleth, atrapada entre las llamas tras la explosión ocurrida en esa demarcación.

El caso de la abuelita conmovió a la ciudadanía luego de que se difundieran los hechos del rescate, considerado un acto de heroísmo que refleja la solidaridad y el amor familiar en situaciones de emergencia.

El Gobierno de la CDMX anunció un premio para reconocer actos de valentía y solidaridad ciudadana./ X

¿Por qué se creó el Premio Alicia Matías en la CDMX?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el premio tiene como objetivo reconocer a personas que realicen actos extraordinarios en favor de la vida y la comunidad, tomando como ejemplo el valor mostrado por Alicia Matías durante la emergencia en Iztapalapa.

Clara Brugada subrayó que el reconocimiento busca visibilizar historias de personas comunes que, en momentos críticos, actúan con valentía para proteger a otros, especialmente a niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad.

Un reconocimiento al heroísmo ciudadano

El Premio Alicia Matías será entregado a personas que destaquen por su solidaridad, coraje y compromiso social, en situaciones de riesgo o emergencia, como desastres, accidentes o hechos que pongan en peligro la vida de terceros.

Alicia Matías rescató a su nieta durante la explosión ocurrida en Iztapalapa, hecho que conmovió a la ciudadanía./ X

Las autoridades señalaron que este reconocimiento también busca fortalecer los valores de empatía, comunidad y apoyo mutuo, además de resaltar el papel fundamental de la ciudadanía en la protección de la vida.

El rescate de Jazlyn Azuleth por parte de su abuelita se ha convertido en un símbolo de heroísmo cotidiano, razón por la cual la Ciudad de México decidió que su nombre quede asociado a un premio que celebre este tipo de acciones.