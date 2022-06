La Selección Mexicana de futbol pierde contra Uruguay 3-0 y se escucha por primera vez en Estados Unidos el grito de "¡Fuera el 'Tata'!". Muchos connacionales lanzaron objetos a la cancha y abuchearon de forma abrumadora al finalizar el partido.

Hace aproximadamente 25 años que estudio, desde el punto de vista psicológico, la relación de los aficionados y la prensa con el Tri. Les doy un dato: cuando logramos matemáticamente la clasificación al Mundial Francia 98, empatando 0-0 con los vecinos del norte, se escuchó el grito en el Azteca: "¡Fuera Bora!". Para los lectores jóvenes informo que el técnico en turno de la Selección Mexicana era Bora Milutinovic.

Se cumplió el deseo de la afición, fue cesado y en su lugar llegó Manuel Lapuente. Casi de inicio, el Tri perdió con Australia 3-1 y, de inmediato, surgió en la prensa escrita un titular que decía "¿Bora, dónde andas?".

El pedir masivamente en los estadios, los medios y las redes sociales el cese de los técnicos ante malos resultados es una consecuencia natural. Es la manera que el aficionado tiene para manifestar su molestia e inconformidad. Sin embargo, no es el factor que debe influir en tomar la decisión de sacar al técnico a tan sólo cinco meses del Mundial de Qatar 2022.

Me parece importante resaltar que el grito es aprendido socialmente y que va pasándose de generación en generación. Sin embargo, esta salida no siempre es la mejor para construir. Como hemos dicho, es la forma de sacar la frustración y la preocupación por los malos resultados.

No voy a entrar en el dilema de si se cambia el técnico o no por sus cualidades como tal. En efecto, suman ya siete derrotas en el último año. Pero a cinco meses del Mundial, ¿vamos a cambiar al 'Tata' Martino? ¿Eso nos dará mejores resultados? ¿Vamos a iniciar de cero? Si la decisión no se tomó oportunamente, es momento de sumarnos a lo que se tiene y buscar la manera de sacar el mejor provecho trabajando en equipo, mejorando la conexión entre los jugadores, despertando el hambre de triunfo y afinando en lo individual y lo grupal los aspectos técnicos en los que se ha fallado. Sabemos que el Tri ha jugado mejor al inicio del proceso eliminatorio y que puede superar su desempeño actual.

Estimados lectores y lectoras, cuando las cosas aparentemente no salgan adelante y estemos cerca del tiempo de la competencia o el compromiso a cumplir, cerremos filas. La salida desesperada de querer cambiar al líder, despedir a los colaboradores o sacar a los alumnos de clase no es la mejor solución. Es tiempo de trabajar con lo que hay para construir con lo que se tiene, buscando sacar el mejor provecho y buscando alternativas de solución.

Deseo que, por el bien de México, el 'Tata' Martino encuentre las fortalezas del equipo y pueda hacer que sus ideas queden plasmadas en la cancha de forma adecuada para que logremos un excelente resultado en el Mundial de Qatar 2022.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUE ATLAS HIZO TRAMPA?