La asamblea de dueños es insuficiente

El tema de los dueños de los equipos como responsables de los resultados de la Selección Mexicana de Futbol sigue constantemente en boca de los analistas deportivos. Sin duda, como líderes, deben asumir una gran parte de la responsabilidad de lo que está pasando con el Tricolor.

Cada uno de ellos se destaca como empresario o líder en sus propios nichos, sin embargo, al momento de colaborar colegiadamente en torno a la Selección, no han aportado lo que se espera de ellos ante la necesidad de cambios de fondo. Ni siquiera están participando todos de forma colectiva en la toma de decisiones.

Es imperante que se sumen a un proceso real de transformación. Es necesario que rompan la dinámica de opinar y votar. Necesitamos un trabajo de un alto compromiso de su parte. Lo primero que se requiere es que inviertan más tiempo que el de una asamblea. Es vital que convoquen a un proceso de gestión de una nueva era para el futbol mexicano. Por ello sostengo que las asambleas de dueños son insuficientes para resolver el reto del Tri.

Comparto algunos puntos que podrían serles de gran utilidad para el diseño del proceso. Estoy seguro de que los conocen y los utilizan en sus empresas. Pero no está de más compartirlo con nuestros lectores y lectoras.

1. Establecer un acuerdo de colaboración. Esto va mucho más allá de sus pactos de caballeros. Es acordar la forma en que colaborarán para abordar la situación desde varias perspectivas. Implica manifestar la voluntad de querer participar en un proceso real de cambio. En el acuerdo se establecerán los escenarios de cómo llevarán a cabo el proceso y la toma de decisiones. En esta fase no se discuten los temas, sino la gestión de cómo generarán, el diálogo y la sinergia entre los dueños de los equipos. Es crear un verdadero gobierno corporativo de forma colegiada.

2. Definir una visión compartida. ¿Cómo se ve la Selección mexicana en los próximos 10 a 15 años? Si no hay una visión clara, las decisiones no estarán en función de un mediano y largo plazo, sino de la inmediatez de las necesidades e intereses de sus equipos. La visión no es ir más allá del quinto partido en un Mundial, debe ser más específica en cuanto a lo que buscamos de los jugadores, entrenadores y directivos. Debe incluir también la visión del modelo de negocio por supuesto.

3. Diagnóstico para la identificación de las causas raíz que generaron la situación actual: temas como el liderazgo en la Femexfut, desarrollo de jugadores y entrenadores, jugadores extranjeros, Repechaje, descenso, inversiones, comercialización etc. (Temas ya muy discutidos, pero que necesitan de su atención y acciones resolutivas.)

4. Establecer una agenda de tiempos y prioridades para discutir los temas hasta agotarlos y concluir con acuerdos para cada uno de los puntos.

5. Establecer la planeación estratégica en función de los asuntos pactados.

6. Designar a los responsables de los proyectos de transformación.

7. Gestionar el avance y la evaluación de cada uno de ellos de forma colegiada.

Estimados dueños de los equipos, requerimos su compromiso para hacer de la Selección Mexicana su prioridad. Se necesitan cambios que sólo dependen de ustedes. Urge que se pongan la camiseta en su rol de líderes para que tomen las decisiones pertinentes. Desde esta columna los exhorto a hacer un verdadero esfuerzo por crear un futuro mejor para todos nuestros jóvenes futbolistas.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VUCETICH 'EXPLOTÓ' CONTRA LA FMF POR PARTIDO MOLERO CONTRA USA: "NO TIENE TRASCENDENCIA"