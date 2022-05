La presión de la Final

Hoy es la gran Final del torneo Clausura 2022. El actual Campeón Atlas, logró su lugar con un dramático triunfo sobre Tigres y se enfrentará al equipo de los Tuzos del Pachuca, quienes vencieron al América y ostentan el mejor lugar en la tabla de posiciones.

La Final genera una presión enorme según lo que signifique para cada quién. La interpretación que se hace sobre la importancia de la justa y sus implicaciones pueden ser fuente de presión excesiva. Afortunadamente, es algo que se aprende a manejar. Son dos las fuentes de la presión: por un lado, la que generamos nosotros mismos y por otro, la que el entorno nos produce.

Hay algunas claves para manejar la que nosotros producimos internamente y tiene que ver con el foco y el manejo emocional.

Lo primero es ponderar el peso que se le da a una Final en la vida del jugador. Para unos, es uno de los momentos más importantes de su vida, para otros, un paso más en la conquista de triunfos en su carrera. La forma en que se vea, condicionará los pensamientos, fortaleciéndonos o debilitándonos, y será fuente de ansiedad anticipatoria si no es manejada adecuadamente. El que la vive con demasiada intensidad se centrará más en ello que en el juego como tal, generará presión adicional ya que lo vivirá como una oportunidad única, lo cual puede modificar las rutinas que se utilizan normalmente en la preparación de cada partido. Aunque tenga tal importancia, hay que volver a lo básico y mantener la inercia de acciones que nos dado esta oportunidad de ganar un título.

Otro elemento de gran ayuda es focalizarse en el desempeño del juego y no pensar en las consecuencias de la derrota. Cualquier fantasía de enfrentar el fracaso debe ser sustituida de inmediato por ideas que tengan que ver con lo que se tiene que hacer para lograr el mejor desempeño posible en el partido. Esto ayudará a generar sentimientos positivos, a disfrutar y dar lo mejor de sí en lugar de estar sufriendo y generando angustia. Es como prepararse para un examen final o de titulación y gastar nuestra energía en pensar qué pasaría si no lo pasáramos. Nos desgastaremos innecesariamente en una situación adversa y nos enfocaremos en algo que no nos aportará nada. Será mejor focalizarnos en estudiar con energía y determinación.

Uno más de los efectos de no manejar la presión, es que la carga anímica puede desbordar las emociones y hacernos actuar de forma inadecuada. Por ejemplo: una entrada demasiado fuerte, una jugada personalista o una discusión innecesaria. La respiración concentrada y el diálogo interior positivo pueden ser una excelente opción para equilibrar las emociones antes del partido.

En cuanto a la presión externa, realmente hay que disminuir la influencia de la prensa y redes sociales lo más posible. Lo que opinen otros afecta la concentración ya que cada comentario leído puede distraernos o generar molestia. Es importante también, considerar si la gente que tenemos cerca es fuente de apoyo o de desgaste en esta situación y procurar, de ser posible, tener contacto sólo con los que nos hacen bien.

Estimados lectores y lectoras, cuando se incrementa la presión frente a un reto en nuestra vida, el foco debe estar en controlar lo que nos pasa a nivel mental y emocional. Poner en práctica las rutinas que hemos usado para prepararnos en otras ocasiones. Sustituir pensamientos irracionales o angustiantes por pensamientos positivos sobre lo que somos capaces y poner nuestra atención en lo que nos toca hacer. Buscar el soporte en los compañeros del equipo y la gente que nos aprecia, para mantener una presión óptima y adecuada y sacar adelante el reto que se nos presenta.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

