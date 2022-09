Mente de campeón

Es fácil hablar como campeón cuando se gana, pero cuando se pierde y se habla de igual manera, es como se demuestran las actitudes y los pensamientos de un ganador.

Dani Alves habló como un campeón en respuesta a las declaraciones negativas a su persona por parte del periódico AS ante los malos resultados de Pumas y a que no ha sido convocado por Brasil a la próxima Fecha FIFA.

Así respondió Alves por Twitter al citado diario: “¿Acaso ustedes saben qué es ser un campeón? Bueno, te explico de gratis. Ser un campeón es despertar todos los días para trabajar y entregarte al 100% a lo que haces. Ser campeón es en los días que no estás motivado, dejarte que tu disciplina te lleve”. En un segundo mensaje twitteó: “Ser campeón es nunca desistir, ser campeón es en la jungla que vivimos se un grande LEÓN. El resto es ganar o aprender”.

Quiero destacar estas declaraciones porque no evadió su responsabilidad, no dio explicaciones del porqué los bajos resultados, no ofendió o atacó a quien habla mal de él, no habló mal de sus compañeros, ni de la afición o del cuerpo técnico. En pocas palabras, no dio excusas. Me parece que en los momentos de bajos o nulos resultados, es donde una persona demuestra los hábitos de pensamiento, las actitudes y el concepto que tiene de sí misma. No es cuando se gana solamente cuando se demuestra, sino ante la adversidad y el fracaso. Por eso celebro esta manifestación abierta del jugador, que no le tiembla la voz para declarar lo que es ser un campeón. Tomemos en cuenta que Alves no tiene mucho más que demostrar, ya que en temas de futbol, como lo comentamos hace algunas columnas, lo ha ganado todo.

Sus declaraciones en momentos difíciles nos dan testimonio de lo que es una mentalidad arraigada en el triunfo.

Recordemos que la creación de un hábito mental de éxito se da en el lenguaje que utilizamos, en las imágenes que ponemos en nuestra mente, en los pensamientos que creamos todos los días y que, a través de la repetición, se constituyen en una forma de pensar. Estos pensamientos, nos llevarán a actuar de forma distinta, nos gobernarán para dar siempre el máximo esfuerzo sin importar la derrota, nos mantendrán firmes ante situaciones difíciles y nos llevarán, tarde o temprano al éxito, si los acompañamos de la práctica cotidiana y los mentores adecuados que nos lleven a perfeccionar nuestro desempeño. Otros elementos que influyen para desarrollar este tipo de actitudes, son las lecturas y los videos constructivos con que alimentamos nuestra mente. También, la gente de la que nos rodeamos: hay que buscar círculos sociales en los que encontremos a otros ganadores que nos retroalimenten este tipo de actitudes.

Estimados lectores y lectoras, se es un campeón cuando se da el 100%, cuando eres disciplinado en tus hábitos, cuando haces lo que tienes que hacer con excelencia. A veces, no se darán los resultados, pero eso no nos quita la mentalidad que de un momento a otro nos hará grandes. Una mentalidad que se convierta en hechos, al no desistir y levantarse todos los días, con o sin motivación para hacer lo necesario y lograr el objetivo deseado.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

