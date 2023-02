Reestructura en FMF: ¡Más de lo mismo!

Los líderes de la Federación Mexicana de Futbol presentaron sus propuestas de cambio después del rotundo fracaso del Mundial Qatar 2022. Sin ir a mayor detalle, las iniciativas se refieren al involucramiento del Comité de Dueños, la designación de un nuevo director general de Selecciones Nacionales, la participación en otros torneos, Copas y Confederaciones. Se terminará con el Repechaje, en mayo se definirán descenso y ascenso, se hará una reducción del límite de extranjeros, se fortalecerá la

exportación de jugadores a Europa, se afinará el perfil del técnico del Tri y habrá una premiación del campeón anual de la Liga MX.

Celebro este primer avance en las iniciativas; sin embargo, al parecer no hay innovación ni rompimiento de paradigmas o sistemas. En general, se retoman prácticas del pasado y se alinean asuntos obvios para la mayoría de los analistas.

Aún estamos a tiempo, invito a los responsables de todas estas iniciativas a que se reúnan con sus grupos para hacer sesiones de mejores prácticas e innovación para que, por un lado, se aseguren de cumplir con los estándares de lo que hacen los mejores del mundo y, en segundo término, se atrevan a proponer nuevas fórmulas.

Con el planteamiento actual, estamos condenados a una pequeña mejora. No se ve algo que sorprenda, haga pensar diferente o cambie de fondo el desarrollo y el futuro de los jóvenes futbolistas.

Traigo de nuevo a colación la propuesta del experto en sistemas Paul Watzlawick, que sostiene que cuando no se dan los resultados, es importante promover el rompimiento, evitar las soluciones intentadas para no perpetuar el sistema y si es necesario, girar 180 grados para encontrar otras alternativas, cosa que no se observa en ninguna de estas propuestas.

Insisto en que la reflexión de esta semana no es para minimizar las buenas acciones de mejora, es más bien para retar e invitar a los involucrados a hacer un segundo esfuerzo por buscar estos cambios de fondo e iniciativas innovadoras. Este pensamiento debe estar inspirado por la humildad de aceptar que las cosas no se han hecho bien y en la audacia para ser capaces de buscar propuestas más allá de lo obvio o lo convencional.

Edward de Bono, conocido médico, psicólogo y filósofo experto en innovación, es creador de varias herramientas para mejorar las habilidades y actitudes de exploración. En su propuesta analiza la diferencia entre el pensamiento lineal, en el que se proponen ideas sobre las mismas fórmulas establecidas y el pensamiento lateral, en el que a través de la divergencia (generación de ideas) pueden romperse los esquemas y buscar iniciativas más allá de los límites tradicionales.

Está iniciando el proceso de cambio. Tengo la convicción de que hay mucho que se puede hacer. Insto a los líderes a mantener la apertura para seguir con el análisis y a no pensar que con estas iniciativas están listos para el cambio de los resultados esperados.

Estimados lectores y lectoras, sigamos aprendiendo sobre el rompimiento de sistemas y paradigmas, aprendamos sobre innovación y la lateralidad como medios para que podamos reinventarnos y proponer soluciones distintas ante los nuevos retos. Seamos valientes y atrevámonos a generar soluciones distintas.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

