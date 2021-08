Tri Olímpico, a recuperarse para el Bronce

La Selección Mexicana Olímpica de futbol perdió contra Brasil en los tiros de penalti. Ya no puede pensar en la medalla de oro. Se tiene otro compromiso mañana para pelear por el bronce contra Japón en Tokio 2020.

El equipo comandado por Jimmy Lozano tiene que recuperarse rápidamente frente a este duro golpe y rehacerse para buscar ahora el bronce con la misma hambre y concentración, con el mismo deseo y ambición con que se buscaba el oro. No es un tema de resignación, sino de mantener la tenacidad y ajustar las expectativas sobre lo que puede lograrse. Algunos, cuando pierden la posibilidad de tenerlo todo, ante la desilusión pierden la fuerza, el foco y el deseo. Seguramente no lo manifestarán públicamente, pero internamente pueden experimentar una relajación peligrosa o cierto desinterés al pensar que ahora van por un premio de consolación.

En los Juegos Olímpicos no es así, México tiene, hasta el momento en que escribo esta columna, tres medallas de bronce que son valiosísimas. Si queremos lograr esta cuarta medalla, especialmente en las competencias en equipo, es fundamental cuidar el aspecto psicológico de fondo, para contactar de nuevo con el firme propósito para mantener el anhelo que nos permite hacer cosas extraordinarias y dar lo mejor de nosotros. Asegurarnos de que cada uno de los jugadores mantenga el compromiso y la ambición original. Es vital la capacidad de procesar la situación de pérdida rápidamente, dialogar sobre lo ocurrido, corregir los posibles errores, enmendar las fallas y capitalizar los aprendizajes. Realizar un ritual para renovar el compromiso y encontrar la motivación para mantener la pelea de lo que aún puede lograrse. La Selección Mexicana ha demostrado mucho: actitud, motivación, ritmo de juego, integración, espíritu de equipo, hambre de triunfo, tenemos una generación de mexicanos que nos permite soñar en grande, como por supuesto hemos tenido muchas otras que, con seguridad, han inspirado a la actual.

De forma paralela, reflexionemos lo que pasa en nuestra vida cuando no logramos el objetivo para el que nos preparamos por largo tiempo, las ocasiones en que no se dan las cosas como las soñamos o como esperábamos que fueran. En esos casos, es importante rehacer el foco de lo que sí puede lograrse. La clave está en procesar lo ocurrido y en replantear los objetivos:

"No pude lograr esto, pero puedo lograr aquello". "No logré lo que soñé, pero puedo replantear mis sueños". No caer en la trampa de todo o nada porque entonces desperdiciaremos el beneficio del esfuerzo atesorado y sabotearemos otros triunfos importantes y posibles. No tiramos la toalla, nos ajustamos a la realidad posible. La parte que considero más importante es que si no se logra este reenfoque, podemos perder, sin darnos cuenta, la tenacidad y la fuerza que se necesita para lograr lo que está todavía a nuestro alcance. Sin duda, es necesaria entonces esta terapia de realidad.

Estimados lectores, cuando no podemos lograr el objetivo planteado, es necesario procesar la situación y adecuarla a las expectativas reales, a lo que sí se tiene para pelear por ello. Deseo que nuestra Selección de futbol se recupere de forma adecuada en mente, cuerpo y espíritu y nos traiga la satisfacción de la medalla de bronce. Venga Jimmy, estamos con ustedes.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

