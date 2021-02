futuro-sostenible

El clima es importante para las personas (todos los estudios lo muestran), y aún más para las nuevas generaciones que les importa tanto el futuro del deporte. Cada vez más organizaciones relacionadas con el deporte se dan cuenta de que trabajar en temas de sostenibilidad tiene un impacto positivo, no sólo en el planeta y las personas, sino en sus negocios.

Razón por la cual, ya 191 organizaciones deportivas se han sumado al 'Sports For Climate Action Plan' de las Naciones Unidas, pero ninguna es de México y hay muy pocas de América Latina. Ya veremos quién será el primero en México.

Algunas organizaciones que ya participan son el Comité Olímpico Internacional, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, la Unión Internacional de Triatlón, pero también organizaciones más pequeñas como The Cowtown Marathon, Forest Green Rivers F.C., The Portland Timbers and Thorns FC y Arsenal.

Incluso, participan medios como ViacomCBS, o universidades como la Ohio State University.

Esta iniciativa de las Naciones Unidas tiene como objetivo proporcionar a las organizaciones deportivas un foro en el que puedan emprender la acción climática de una manera consistente y de apoyo mutuo aprendiendo unos de otros, difundiendo buenas prácticas, lecciones aprendidas, desarrollando nuevas herramientas y colaborando en áreas de interés.

Los participantes de la Iniciativa se comprometen a adherirse a los siguientes cinco principios:

1. Realizar esfuerzos sistemáticos para promover una mayor responsabilidad ambiental.

2. Reducir el impacto climático general.

3. Educar para la acción climática.

4. Promover el consumo sostenible y responsable.

5. Abogar por la acción climática a través de la comunicación.

Se invita a las organizaciones deportivas a suscribirse a los principios de Deportes para la acción climática, independientemente de su etapa actual en sus esfuerzos ambientales y trabajar en colaboración para identificar y destacar las soluciones climáticas pertinentes.

Obviamente, existe un requisito para demostrar un progreso continuo a lo largo del tiempo, después de que se establece el compromiso con estos principios. Como lo menciona Hywell Sloman, Arsenal's Operation Director: "Continuaremos utilizando el poder y el alcance del Arsenal para inspirar a nuestras comunidades globales y empujarnos unos a otros hacia un futuro más sostenible".

Me imagino que su primer reflejo es pensar que cuesta mucho y es privilegio de los que tienen grandes presupuestos, pero para nada, realmente es todo lo contrario.

Organizaciones privadas y públicas apoyan iniciativas que tienen un impacto positivo. Programas de gran alcance atraen otras categorías de patrocinadores.

Desarrollar programas de sustentabilidad se convierte en una herramienta para generar ingresos mientras se conecta con sus clientes y genera un impacto positivo. ¡Hacer el bien es hacer negocios cuando esta bien planeado!

¡Feliz de escuchar tus pensamientos y no duden en contactarme si les interesa el tema!