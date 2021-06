¿Por qué a Manchester City le interesa la menstruación?

El deporte femenino profesional es bastante reciente, especialmente en el futbol, en comparación con el futbol masculino que tiene más de un siglo. Todavía hay una falta de investigación disponible sobre las mujeres deportistas y el impacto de la menstruación, por ejemplo. Las investigaciones muestran que el nivel hormonal y los periodos tienen un impacto tanto en el rendimiento fisiológico como psicológico. En un estudio, más de la mitad de los atletas de élite informaron que las fluctuaciones hormonales durante su ciclo menstrual afectan negativamente su entrenamiento físico y su capacidad de rendimiento. El mismo estudio indica fluctuaciones en la fuerza, el metabolismo, la inflamación, la temperatura corporal, el equilibrio de líquidos y el riesgo de lesiones que son concomitantes con las fluctuaciones hormonales a lo largo del ciclo.

Por lo tanto, el Manchester City ha desarrollado una colaboración de investigación con el Instituto Inglés del Deporte para acelerar la comprensión de la salud y el rendimiento de las atletas femeninas. Las jugadoras del primer equipo del Manchester City accederán a información rápida y precisa sobre sus niveles hormonales y apoyo para comprender cómo su ciclo menstrual puede influir en su salud y rendimiento.

Por supuesto, ha sido un tabú durante años, pero es hora de ir más allá de los tabúes y ayudar a las atletas a rendir al máximo. Parece que los deportistas no sufren los mismos periodos y algunos, incluso, batieron récords mundiales teniendo periodos como Paula Radcliff en maratón. Manejar los periodos con anticonceptivos puede ayudar, parece, pero aún no está 100% probado y existen efectos secundarios. Algunas deportistas que se ven muy afectadas por la menstruación han probado hasta inyecciones anticonceptivas para detener la menstruación y en el pasado estar embarazadas. Muchos casos diferentes, muchas formas diferentes de abordar el problema, una clara falta de información y soluciones integrales. En 2019, la selección femenina de futbol de Estados Unudos ganó la Copa del Mundo FIFA. Y adivinen qué, el staff hizo un seguimiento del ciclo menstrual de cada jugadora y adaptó las cargas de entrenamiento individuales y la dieta, en consecuencia.

Se han lanzado algunas aplicaciones para ayudar en este seguimiento. Por ejemplo, Fitbit tiene una función de seguimiento de la salud menstrual: "El seguimiento de tu ciclo puede ayudarte a comprender mejor lo que está sucediendo en tu cuerpo, ayudarte a reconocer cualquier irregularidad recurrente y ayudarte a identificar patrones menstruales relacionados con actividades cotidianas como el sueño y el ejercicio". La información rastreada son los periodos, las ventanas fértiles, los días de ovulación y los síntomas de salud menstrual. También puede realizar un seguimiento de los síntomas, como los dolores de cabeza, sin realizar un seguimiento de los periodos. En la aplicación puedes ver predicciones de periodos futuros y ventanas fértiles. Darse cuenta de las variaciones puede ayudarlo a adaptarse, ya que pueden estar relacionadas con el control de la natalidad hormonal, el embarazo y la actividad física excesiva. Hay muchas otras aplicaciones, como Clue, para realizar un seguimiento de los periodos y la ovulación, principalmente para gestionar temas de fertilidad. No hay duda de que, dependiendo de tus niveles, puedes adaptar la carga de trabajo. Algunas aplicaciones como FitrWoman también ofrecen entrenamiento personalizado y sugerencias nutricionales, explicando los cambios en el cuerpo al mismo tiempo.

La primera etapa, claro, es romper tabúes, fomentar la comunicación y trabajar con los expertos adecuados para que las atletas femeninas sean apoyadas lo más posible. Aprender de estos casos de élite, para después llevarlos a tener soluciones escalables que mejoren la salud de todas las mujeres. ¡Gran tema!

Con contrato hasta 2022, la renovación de Kylian Mbappé por el Paris Saint-Germain se ha convertido en Francia en un asunto de estado, incluso parece que ni él mismo sabe la decisión que tomará en cuanto a quedarse con su actual escuadra o dar el salto al Real Madrid.

"¿Mi futuro? Tengo que tomar la buena decisión, será difícil y me tengo que dar todas las condiciones para decidir bien. Estoy en un lugar que me gusta, me siento bien. ¿Pero es el mejor lugar para mí? Todavía no tengo la respuesta", señaló.

Las manifestaciones del delantero se producen una semana después de que el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, asegurara en una entrevista a L'Equipe que Mbappé permanecerá en el club parisino y que nunca lo venderán ni lo dejarán libre.

El joven prodigio de 22 años aclaró en la entrevista a France Football, publicación que organiza el Balón de Oro, que no pretende, por ningún motivo, traicionar al PSG.

"No estoy loco. Sé perfectamente que un proyecto conmigo o sin mí no es la misma cosa para el club. Pero el PSG comprende mi demanda. Sin duda, porque saben que no haré nada a sus espaldas, no los traicionaré. Ser un gran jugador se prueba también fuera del terreno de juego, donde hay que saber hacer las cosas de manera limpia y con clase", aclaró el delantero para la prestigiosa publicación.

Mbappé finaliza su contrato dentro de un año y el PSG espera renovarlo, así como hizo en los últimos meses con su otro referente, Neymar, que seguirá en el club hasta 2025.

Estas últimas declaraciones contrastan con lo que se ha hablado de él últimamente, en cuanto a que ya tenía un arreglo con el cuadro merengue.