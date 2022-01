sustentabilidad-uefa

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, lo dejó claro: “Estoy convencido de que si el futbol se une y combina su poder para impulsar un cambio sostenible, podrá tener un impacto positivo fuerte y duradero. Como UEFA, debemos dar el ejemplo correcto hacia un cambio sustentable e inspirar y movilizar a otros para que lo sigan”.

La sustentabilidad y el propósito ahora son clave para las organizaciones deportivas porque es importante para sus fans, para sus patrocinadores. Y la UEFA lanzó su estrategia de sustentabilidad, centrándose en dos pilares: los derechos humanos y el medio ambiente.

Este plan 2030 es un compromiso a largo plazo llamado “Fuerza a través de la Unidad” (Strength through Unity”). Hay objetivos claros con 11 políticas, y esos objetivos están alineados con la estrategia de la UEFA, pero también con la United Nations Sustainable Development Goals, UN Sports for Climate Action Framework, European Green Deal, Universal Declaration of Human Rights, entro otros.

El alcance de la UEFA lo hace aún más interesante con 18,5 millones de jugadores de futbol, 1,2 millones de entrenadores, 300 millones de seguidores en los canales de redes sociales de la UEFA y, adivinen qué, ya había 321 proyectos de responsabilidad social del futbol financiados por la UEFA desde 2016. Y el objetivo es proporcionar al futbol europeo una base y un lenguaje comunes, con objetivos y KPIs, como acelerador del cambio positivo.

Ahora, entremos más en detalles sobre las 11 políticas y sus ambiciones para 2030:

- Antirracismo: erradicar el racismo en todas sus formas dentro y fuera del campo de juego en el futbol europeo.

- Protección de niños y jóvenes: proporcionar un entorno seguro y empoderado para que todos los niños y jóvenes jueguen al futbol.

- Igualdad e inclusión: Establecer un ecosistema de futbol inclusivo que garantice la igualdad de derechos y oportunidades para todos los activos en el deporte.

- Futbol para todos los niveles: Garantizar el acceso sin barreras para cualquier persona que quiera jugar, asistir a eventos o trabajar en el futbol.

- Salud y bienestar: Movilizar a la comunidad futbolística para promover una mejor salud, estilos de vida activos y ampliar el compromiso de los jugadores de todos los grupos de edad, en particular las personas mayores.

- Apoyo a refugiados: Ser una organización impulsora que aboga por la protección e inclusión de los refugiados a través del deporte.

- Solidaridad y derechos: integrar los principios de derechos humanos en todas las decisiones estratégicas y relaciones comerciales y ser reconocido por valiosas iniciativas de solidaridad en el ecosistema del futbol europeo.

- Respetar el medio ambiente: De acuerdo con el Compromiso Medioambiental aprobado en 2021, la UEFA está decidida a formar parte de la solución para preservar y regenerar el medio ambiente y aprovechar el poder del futbol para crear consciencia y catalizar la acción. En el camino, mide el progreso sobre cómo prevenir, minimizar y remediar el impacto del futbol en el medio ambiente.

- Economía circular: incorpore el enfoque 4R, basado en Reducir, Reutilizar, Reciclar, y Recuperar: en todas las operaciones para minimizar el impacto del futbol en el medio ambiente e impulsar la eficiencia de los recursos y el ahorro de costos.

- Sostenibilidad en eventos: establecer un nuevo punto de referencia para los eventos deportivos de impacto cero mediante el desarrollo y el despliegue del propio sistema de gestión de eventos sostenibles de la UEFA.

- Sostenibilidad de la infraestructura: seguir subiendo el listón de la infraestructura del futbol europeo estableciendo criterios y compartiendo las mejores prácticas para una nueva generación de estadios de futbol sostenibles.

Ahora te preguntarás, ¿cómo hacer que suceda? La creciente conciencia de las prioridades ambientales y sociales debe convertirse en acciones concretas. Y cuando se trata de la implementación, pasa por la colaboración entre las diferentes partes interesadas (ligas, asociaciones miembros, clubes, pero también proveedores, patrocinadores, instituciones, medios de comunicación, gobiernos, aficionados, etc.).

Se ha configurado un proceso claro con planes de acción para cada política, una comunidad de gestores de sostenibilidad con un proceso común, directrices y programas de apoyo, medición y seguimiento, criterios ESG (ambientales, sociales y de gobierno) que vinculan estrategias de sostenibilidad, operativas y financieras.

Los objetivos también son muy claros, tangibles y, debo decir, muy ambiciosos:

- Antirracismo: cero incidentes racistas en todos los eventos de la UEFA y colaboración en todo el futbol europeo para 2030.

- Protección de niños y jóvenes: Cero episodios de abuso, con referencia a los eventos de la UEFA y de forma colaborativa en el futbol europeo jugado por niños y jóvenes, para 2030.

- Igualdad e inclusión: Cero episodios de discriminación dentro de la UEFA, con referencia a los eventos de la UEFA y colaborativamente en todo el futbol europeo, para 2030.

- Futbol para todos los niveles: triplicar el número de jugadores de futbol con discapacidad en colaboración en el futbol europeo y duplicar el número de personas con discapacidad que trabajan en la UEFA y para eventos de la UEFA para 2030.

- Economía circular: cero desperdicios de plástico y desperdicio de alimentos, dentro de la UEFA, en todos los eventos de la UEFA y en colaboración en todo el futbol europeo, para 2030.

- Clima y promoción: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % para 2030, con vistas a lograr cero emisiones netas de carbono para 2040 dentro de la UEFA, en todos los eventos de la UEFA y en colaboración en todo el futbol europeo.

- Sostenibilidad del evento: mejorar continuamente la puntuación del índice de sostenibilidad de cada evento de la UEFA para optimizarlo para 2030.

Una vez más, la UEFA no lo está haciendo nada más por gusto, sino porque responde a la demanda del mercado, pero es un gran ejemplo de programa de sostenibilidad. En Sport Innovation Society (SiS) ayudamos a nuestros clientes con sus planes estratégicos y de innovación, y como decía Michael Jordan, “fallas el 100% de los tiros que no haces”. Es clave hacerse las preguntas correctas para encontrar soluciones de valor, ser ambicioso, establecer objetivos claros, KPI y un camino claro para transformar las ilusiones en acciones tangibles.

Personalmente, espero que todas las organizaciones deportivas pronto tengan un plan de sostenibilidad, la suma de los esfuerzos individuales es un cambio exponencial.

