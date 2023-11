Porque se tenía que decir…

¿A QUIÉN LE IMPORTA LA CREDIBILIDAD?

A pocos meses del inicio de la pandemia, cuando los medios de comunicación, como muchas industrias, debieron transformarse, un alto directivo de Televisa me confesó: "TUDN tiene muchas cosas, casi todo, excepto algo que construyó RÉCORD en todos estos años y que es imprescindible en estos tiempos: credibilidad", una cualidad que se gana con dificultad, pero se pierde fácilmente. Al no poder crearla al interior, la televisora optó hoy por comprarla, al contratar a los comunicadores más críticos y reconocidos de la industria, Faitelson y Marín. Es una necesidad como el aire.

En esta jornada fuimos testigos de otra decisión arbitral polémica a favor del América, una expulsión (a mí apreciación injusta) a Tijuana que derrumbó a los fronterizos y abrió la puerta para la goleada. Las Águilas están a punto de romper el récord de puntos en un torneo corto, pero con estos fallos la narrativa no cambia, es canon con argumentos para los 'antis': la de la ayuda de los silbantes. Son favoritos al título y si consiguen La 14, se desatará un tsunami de acusaciones poniendo en duda la integridad de nuestro futbol. Aunque haya sido legal.

Lo inaudito es que en este ecosistema futbolero, desde la administración pasada de la FMF no hay intención palpable por solucionar el caos del arbitraje, parece que no pasa nada, que no hay preocupación por la afectación de los jueces desde el campo o el VAR a los equipos y resultados de Liga MX, a pesar de que estos incesantes errores encierran un problema más grave: un irreparable daño a la credibilidad de nuestro balompié, que se deteriora jornada a jornada. Favor o daño valorado según los colores, aunque sea por incapacidad se justifica como propósito. Es el pan de cada día para el aficionado mexicano y el especialista del micrófono.

Desde la cúpula no hay reacción, no hay respuesta, las teorías de la conspiración se plantan y crecen como hierba mala, ocultando las flores del jardín futbolero de nuestra Liga MX. La maleza sembrada por el arbitraje no deja apreciarlas.

¿Cómo entender que Chivas sí pudo vencer en una Final al poderoso Tigres si no es por la equivocación grosera de Santander? ¿Cómo no culpar a Orlegi por el sorpresivo campeonato del Atlas plagado de fallos de los silbantes a su favor? ¿Cómo no sospechar de La 14 del América? La FMF y la Liga MX deben demostrar que actúan para mejorar el arbitraje, al menos que saben y se preocupan de que está deteriorando su credibilidad antes de que sea irreversible. Y es que el castigo del embustero es no ser creído, incluso cuando dice la verdad.

Y se dijo.

