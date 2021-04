Cruz Azul, el obligado

Esta Liga MX es de dos. Si acaso Rayados con su solidez y León con su sensacional resurgimiento pueden colarse como favoritos a alcanzar al menos Semifinales, pero este Guard1anes 2021 está destinado para coronar a Cruz Azul o América por su amplio dominio. La siempre sorpresiva Liguilla definirá el destino, pero la mayor probabilidad de conquistarla está claramente con los dos líderes.

Si hay una lucha directa en la que signifique poco en lo deportivo acabar primero y segundo es precisamente entre Cruz Azul y América, pues sólo estos clubes comparten estadio y eso elimina una ventaja competitiva en Fiesta Grande. Ambos aseguran que en Cuartos y Semifinal cierren en casa, así como una Final contra cualquier otro equipo. Si ambos se enfrentan en la serie definitiva por el título del Guard1anes 2021, los dos partidos serán en el Azteca con la única variante de quién administra Ida y Vuelta. Poca cosa.

En realidad, lo que se pelearán este sábado en el Coloso de Santa Úrsula va más allá de un beneficio que otorgue el reglamento, es un primer combate que a falta de las últimas dos jornadas les entregará el poder de dar un manotazo en la mesa y que se cuadre el de enfrente, no existe mejor envión anímico que un resultado positivo en este Clásico Joven. No hay.

Acaso, por los resultados más recientes, incluidas las dos Finales de la década pasada, así como la urgencia del título, La Máquina tiene un mayor compromiso de derrotar a las Águilas el sábado. Necesita dar ese golpe de autoridad, asustar al América, moverlo. Por lo menos ponerlo a dudar. La hegemonía que el club de Coapa selló en Liguilla ante los Cementeros así lo obliga. Es una carga incómoda que se debe sacudir Cruz Azul.

PEQUEÑAS, PERO SIGNIFICATIVAS DIFERENCIAS

Ambos son mandones en lo más relevante, no sólo en la general: La Máquina tiene la mejor defensiva, diferencia de goles, racha de triunfos, menos empates y derrotas, al asistidor (Romo) y al portero con más partidos sin anotación (Corona); las Águilas, sin el partido que perdieron en la mesa, superarían en todos los rubros de equipo a los celestes, sin embargo, deben pagar su error y así sólo mandan en ofensiva. ¡Hasta en los porcentajes están casi igualados! Los emplumados tiene el mejor cociente del torneo y los Cementeros les siguen cerca un peldaño abajo, ambos lejos del tercero. Más parejo es imposible.

Es una pelea feroz entre dos lobos alfa: sus planteles están palmo a palmo en calidad y valor, en ausencias están nivelados, acaso falta ver si Henry se recupera, la localía no puede hacer la diferencia, y sus entrenadores extranjeros, ‘novatos’ en Liga MX, son revelación en nuestra Liga MX.

Acaso veo un par de factores que me atrevo a marcar como mínima diferencia en este Clásico. Primero, que ambos han jugado casi todo el torneo para sacar un resultado ajustado, estilo conservador. Ya vimos que Reynoso es el maestro para adaptarse a la circunstancia, de los cambios necesarios para ganar con lo mínimo; del otro lado, Solari tampoco es un estratega que se vuelva loco, con la ventaja suele controlar el juego, sin embargo, el argentino es un poco más ambicioso que el peruano y un gran ejemplo lo dio en la visita a Tigres, cuando prefirió rematar a uno de los grandes rivales del América en la última década en lugar de cuidar el marcador. Por el contrario, La Máquina sufrió de más para derrotar a unas Chivas sin alma ni idea.

El segundo factor: la ausencia del entrenador celeste en el banquillo del Azteca, por la expulsión que sufrió ante el Rebaño. Lo que ha logrado el peruano desde la banca, ajustando en momentos precisos para consagrar la racha de 12 victorias al hilo será complicado de replicar con Juan en uno de los palcos. Parece mínimo, pero puede inclinar la balanza.

Esta vez no me atrevo a lanzar pronóstico, acaso pongo forzado la fichita en el empate; la única garantía que tendremos en el Clásico Joven de este sábado es que viviremos un duelo épico, de elevada expectativa, en el que puede salir un victorioso que gane la carrera como favorito al título del Guard1anes, con envión anímico que sólo este duelo puede entregar. Que sea de antología.

SE TENIA QUE DECIR...

Me complica la existencia criticar a un entrenador tan respetado y admirado como Vuce, un poco menos al Tuca Ferretti, pero ambos han perdido la brújula y sus directivas no alcanzan a detectarlo. Ya es tiempo de renovar, lo hicieron América y Cruz Azul y les van a comer el mandado si Chivas y Tigres no siguen la misma estrategia.

Y SE DIJO