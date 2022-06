El compromiso más importante

A Nacho le aprendí mucho. Entre todo, hoy destaco su concepto de periodismo sin compromisos. Hay que actualizarlo. A aquel ideal de la profesión que desarrolló Kapuscinski hay que buscar transportarlo de forma responsable a circunstancias actuales, no basta con citarlo.

Es imposible no tener compromisos para un periodista o medio de comunicación que sea relevante en esta era; no se puede con esa etiqueta de trascendencia, ni Suárez, ni el periódico RÉCORD. No existe. Lo que hay que saber hoy es cuándo evitar que esa relación con una fuente, socio, o cualquier personaje u organización, sobrepase al principal compromiso de un comunicador: con el público, el más importante. Ahí no hay vuelta de hoja, cuando se rompe inicia la decadencia.

Estoy convencido de que Nacho Suárez, el querido Fantasma, comprende a la perfección cuando un periodista o medio se somete a varios compromisos, especialmente porque desarrolló su brillante carrera durante tantos años en una empresa que se especializó en censurar información como fue Televisa en décadas anteriores. Es una delicia escuchar el recuento de cómo hizo malabares con su chamba en esas épocas. Como bien dice, ya no se cuece al primer hervor.

Desde hace dos décadas, RÉCORD ha forjado un prestigio en México como un diario de deportes relevante, que inició como el medio más tradicional y supo aprovechar la fortaleza de la era digital para actualizarse y mantenerse en la cima. Lo hizo con diversas virtudes, entre las que considero el núcleo: libertad y crítica periodística, la más dura en la industria. No hay quien pueda ponerlo en duda.

En este país no existe (ni existirá) otro medio deportivo trascendente que haya sido tan crítico al parejo con todos, que haya levantado tanto polvo e incomodado a dueños como a jugadores, incluso en Selección, a directivos de clubes como a federativos, a representantes y hasta otros comunicadores. Tanto que hemos sido vetados por la FMF, así como por Liga MX, por clubes y futbolistas, y una larga lista. Te reto a que pienses en otro con prestigio similar. No lo hay.

Entre las obligaciones que tengo como su director editorial, una principal es mantener la esencia, como se lo repetí a Nacho en la última charla, hay un par de reglas que no pienso romper: no mentir y no insultar, lo que implica que para despotricar contra cualquiera necesitamos un argumento que sea válido y esté sustentado. Así lo hemos hecho en 20 años y acumulamos una enciclopedia repleta de reclamos, la mayoría como si fueran unas estrellitas pegadas en la frente.

Uno de los más grandes recuerdos que me deja el trabajo de Suárez en estas páginas es aquella serie de entregas en las que destapó a un abusador de menores que laboraba al amparo de Fidel Kuri en Veracruz. Ejemplar investigación. Después, aquello que publicó sobre Ares de Parga en los Pumas, uno de los personajes favoritos de Nacho para escribir, como lo fueron Alejandro Irarragorri, la gente de TV Azteca, la de la Femexfut, Bonilla y Arriola, Amaury Vergara, los Álvarez en Cruz Azul y el propio Kuri. A todos ellos les dio duro y tupido en RÉCORD, una y otra vez, al grado que incluso llegó una denuncia legal en la que estoy involucrado tras una de sus ‘Apariciones’ de los días miércoles. Hoy más de uno estará festejando que Suárez se baje de este barco, lo que me llena de coraje.

Lamento la decisión del Fantasma, no creo que sea la correcta, pero está tomada. Le agradezco las historias y la crítica que dejó en estas páginas, las enseñanzas y su profesionalismo hasta el último minuto, a pesar de las duras circunstancias; seguiremos de cerca sus publicaciones para poder replicarlas. Ante esta sensible baja que se da, querido lector, está en marcha la búsqueda de un columnista que nos ayude a mantener esa crítica característica de RÉCORD, en la que el principal compromiso eres tú. Eso sí, tengo claro que nunca encontraremos uno igual a Nacho.

