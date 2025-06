El reporte de Ponce: Nuevo más valioso en la Liga MX

El Observatorio de Futbol del CIES (Centro Internacional de Estudios Deportivos) publicó su último análisis de jugador con mayor valor de transferencia por club de las 65 principales Ligas, en el que el primer lugar está Lamine Yamal del Barcelona, que según sus investigaciones su justa cotización en el mercado está entre 333 y 422.3 millones de euros; le siguen Erling Haaland (198-251 mde) del Manchester City y Jude Bellingham (193-245 mde) del Real Madrid, los únicos tres que superan la barrera de los 200 mde de evaluación de costo.

Para llegar a esas estimaciones hay un extenso trabajo de investigación: parten del análisis de casi 9,000 transferencias en los últimos 13 años y además del factor de inflación de los mercados, el cálculo incluye estas variables clave para tasar a cada jugador: edad, duración del contrato, nivel de competencia del último año, minutos locales e internacionales, rendimiento, resultados de equipo, estatus internacional, potencial valor de reventa y posición en el campo.

Resulta que en Liga MX, el futbolista mejor valuado es el polaco Mateusz Bogusz (18-25 mde) de Cruz Azul, seguido por Germán Berterame (15-20 mde) de Rayados y Alejandro Zendejas (11-15 mde) del América, como los más valiosos de sus clubes. Resalta que, en Tigres, por ejemplo, sea Jesús Angulo (5.7-7.4 mde) el mejor valorado, Marcel Ruiz (11-14 mde) en Toluca y Elías Montiel (9-13 mde) en Pachuca, mexicanos por encima de extranjeros.

LAS CANCHAS ESTARÁN A TIEMPO

Se cumplió: Chivas no se mudará al Jalisco la siguiente temporada como aseguraron algunos despistados, jugará en la nueva cancha del Akron. Para asegurarse que estuviera lista cambiaron el calendario de inicio del Apertura 25, el partido de presentación en casa ante Tigres se recorrió hasta el 17 de septiembre y así se mostrarán ante su gente en la J3, con terreno mundialista y no tendrán que mudarse al inmueble de la Calzada Independencia.

ANDRADA POR UN MEXICANO Y PLAZA

Rayados se juega el Mundial de Clubes con porteros que ya no los satisfacen, pero no le dio tiempo al Tato Noriega acomodar a Esteban Andrada fuera para liberar una plaza de extranjero. Y el Mochis Cárdenas no es aún de su agrado como estelar; necesitan otro guardameta mexicano. Por eso ya tienen en la mira al reemplazo de sabandija, y la primera opción no es Andrés Sánchez, fichaje que parecería natural con Domenec Torrent a bordo. Pero no.

Me contaron que los regios ya le echaron ojo y preguntaron costo por otro portero de nivel Selección, uno que también disputa el Mundial: Carlos Moreno del Pachuca.

VOLVERÁ UN INHABILITADO EN LIGA MX

Ya para cerrar, la venta de Gallos de los Hank al grupo inversor que encabeza Marc Spiegel avanza. Los compradores se reunieron esta semana con el Gobernador Kuri, quien ya les dio la bendición y aseguró que se queden en Querétaro. Falta que apruebe Cofece para que hagan el pago y cambie de manos, que se deshaga al fin una multipropiedad en Liga MX. Pero hay un pero.

Resulta que este grupo, que también compró al Valladolid de Ronaldo en España, lo encabeza un indeseable del futbol mexicano, uno de los directivos inhabilitados por Doña Fede en 2022 por cinco años tras la violencia que se desató en La Corregidora en un Gallos vs Atlas: Gabriel Solares. Seguramente tratarán de taparle el ojo al macho al disfrazar que no está con Querétaro, pero ha sido impulsor todo el camino con Spiegel, en las charlas con Hank y con el Gober. Veamos qué se inventan ahora para justificar que vuelve un sancionado.

