El reporte Ponce: América pasa de Bouanga

Atentos. Denis Bouanga anotó en el dramático empate del LAFC ante Flamengo y el americanismo se ilusiona más con su llegada, a pesar de venir de la MLS, mercado que hoy es del que más fichan los clubes mexicanos.



Según el último estudio del Reporte de Transferencias Globales de FIFA, publicado a finales de enero de este año, en 2024 se rompió récord en el mundo en cantidad de traspasos internacionales (de una federación a otra). El extensivo análisis reveló que el país al que México le compra más futbolistas es Estados Unidos (sin importar nacionalidad), seguido de España y en tercer lugar Argentina, apenas arriba de Colombia. Aunque usted no lo crea. Por eso no sorprende que el rumor del delantero gabonés del LAFC a las Águilas haya cobrado tanta fuerza.

TOLUCA GASTÓ MÁS QUE LAS ÁGUILAS

Inversor. Como dato adicional, el Global Transfer Report de FIFA reveló que en nuestra región, el club que más gastó en fichajes internacionales (los que van de un país a otro) fue el Toluca, en segundo lugar se colocó Rayados, en tercero el Galaxy y en cuarto, Cruz Azul. Después están más de la MLS y América se fue hasta el noveno en el ranking de los que más invirtieron en contrataciones del extranjero.

LA VERDAD DEL INTERÉS EN DENIS

Expectante. En el Nido ya hay dos ‘refuerzos’ confirmados: Igor Lichnovsky, que ya está en pretemporada (ocupará la plaza de foráneo que dejó Richard) y Alexis Gutiérrez, que será oficializado pronto y se incorporará con las Águilas en el trabajo de playa. La salida de Valdés dejó libre un lugar para extranjero. Parecía que se había abierto otro con Javairo al irse a préstamo al LAFC, pero me dicen que ahora es difícil que lo compren, por su deslucido Mundial, así que regresará el próximo mes al Nido. Habrá que colocarlo fuera.

Sobre Bouanga, ahora sí, la realidad: cuesta más de 15 millones de dólares y aunque es un atacante explosivo, está por cumplir 31 años. Pregunté en Coapa sobre la posibilidad y me responden claro: “Es humo, no va por ahí”. No están interesados en Denis, ni siquiera preguntaron al LAFC, parece más versión desde EU para subir su costo en este mercado y sacarle mejor rendimiento. Así que, Águilas, el francés no está en planes, no llegará a Coapa. Váyanse desencantando; luego no digan que no se los adelanté.

ES POR JEREMY, NO JORDAN

Reemplazo. Tras la salida de Guti, Cruz Azul busca a su sustituto en mediacancha, ya eligió al mejor candidato, mexicano y hasta de la misma edad: Jeremy Márquez del Atlas. La directiva rojinegra aún no recibe oferta o propuesta de los celestes, pero será pronto. Eso sí, revisé también por la opción de Jordan Carrillo de Santos Laguna y me aseguran que no está en el radar de Iván Alonso y Nicolás Larcamón. No es opción en La Noria.

PUSSETTO DETIENE A LA PANTERA NEGRA TURBO

Atascado. Se fue destrabando todo menos lo más importante. Pumas convenció a Álvaro Angulo para venir, pero el técnico de Independiente, Julio Vaccari no quería soltar al colombiano; le ofrecieron mayor salario, pero se quedaron lejos aún de lo que le puso Universidad. El club de Avellaneda lo tasó: 3.5 millones de dólares por 70% del pase que tienen los rojos. Y regresó la propuesta: 1.5 mdd más Ignacio Pussetto. En Buenos Aires aceptaron. Parecía arreglado.

Sin embargo, aún falta: cuando Efraín Juárez le comunicó al argentino que no lo tiene en cuenta por esta propuesta, Nacho le respondió que aún no quiere volver a su país; ni siquiera entabló negociación con Independiente por su sueldo. Son días de convencimiento, para persuadirlo de que acepte y así se cierre la llegada de La Pantera Negra Turbo a CU. Veamos.