El reporte Ponce: América presiona por más en Mundial

Ventajoso. Cuando el Antiamericanismo critica a las Águilas por buscar el pase al Mundial de Clubes gracias al ranking de FIFA, se le olvida que ya hay 15 equipos que ganaron su lugar de la misma forma, no con un título en la cancha, como River y Boca, Bayern y Dortmund, Benfica y Porto, Atlético de Madrid y hasta el Inter, flamante finalista de Champions.

Ya con el Playoff ante el LAFC, me cuentan que la directiva de las Águilas buscará que el juego no se realice en Los Ángeles como está visualizado por FIFA, sino que sea en una sede neutral para no eliminar ventajas. La que más gusta es el estadio de los Cowboys en Dallas; otra opción es en Miami. Veamos.

LAS ÁGUILAS VAN POR REFUERZOS

Fortalecido. Y ahora sí, que el americanismo se encienda porque si las Águilas avanzan a la justa veraniega, irán por fichajes desde ya, especialmente en ofensiva. Hay que recordar que la regla del Mundial de Clubes es que pueden registrar la misma cantidad extranjeros de Liga MX, 9, por lo que para dar de alta a un foráneo hay que dar de baja a otro. La directiva de Coapa ya arrastra el lápiz para armar con lo mejor al Ame.

Lo que es un hecho es que, aunque FIFA estableció que este Mundial tiene prioridad encima de torneos de selecciones, como la Copa Oro, que se empalma en calendario, es difícil que el Vasco Aguirre deje que sus jugadores refuercen al América, Rayados o Pachuca sin tener consecuencias en la lista final del 2026.

Eso sí, ya no insistan con lo de Alexis Vega al Nido, porque me lo confirmaron (otra vez): ni Toluca lo va a dejar salir ni le interesa al América. Así que no va por ahí.

¿QUIÉN ELIGIÓ ENTRE LEÓN Y PACHUCA?

Víctima. Ahora, hubo mucha confusión tras la resolución del TAS, que rechazó la inconformidad del León para ir al Mundial, sobre por qué fue La Fiera el sacrificado de Grupo Pachuca y no los Tuzos. Me puse a investigar y aunque FIFA no lo hará oficial, me explicaron que fue una decisión que le dejaron tomar a los clubes mexicanos. ¿Y entonces? Una interpretación lógica sería que el conjunto de la Bella Airosa tendrá vitrina brillante para sus juveniles y así colocarlos, mientras que el cuadro esmeralda con sus figuras, por lo corto de sus contratos, no puede venderlas.

YA CONTACTARON AL FAN AZUL DE MILÁN

Finalista. Una de las imágenes de la extraordinaria Semifinal entre Inter y Barcelona fue un aficionado de Cruz Azul en las gradas, que se hizo viral y que La Máquina buscó de inmediato. Pues no sólo lo encontraron las redes, sino que la directiva ya logró ponerse en contacto con Jefferson Aboytes y lo invitaron a la Final de Conca en el Olímpico ante Vancouver, a lo que gustoso el cementero accedió. Tremendo.

‘HABRÁ SALUD’ EN ASAMBLEA DE PUMAS

Saludable. Después de la eliminación en Play In y que Licha Magallán los dejó alborotados como novia de pueblo (pues no accedió finalmente a la renovación que le propusieron, con mejora de salario, por regresar a jugar a su país), Pumas tiene hoy su Asamblea. Será deslucida por la falta de logros; se resaltará que ‘qué bueno que hay salud’ ante los asociados que quieran ir este mediodía a Universum. Lo único que puede ser interesante es a qué nuevo patrono van a designar, porque los que estuvieron este último año brillaron por su ausencia.

