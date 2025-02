El reporte Ponce: Anselmi se queda solo

Karma. La triste imagen de Martín Anselmi, hundido en el banquillo, con la mano cubriendo el rostro mientras lo abucheaba el estadio del Porto, puede empeorar con la denuncia de Cruz Azul interpuesta en su contra en el TAS, que no incluye al club portugués como creen algunos.

Una rescisión de contrato vigente la debe ejecutar el futbolista, o en este caso el técnico, no el equipo que después lo contrata; un ejemplo es lo que sucedió con Gago en Chivas, quien saldó su salida directamente, Boca Juniors jamás negoció con el Rebaño. Irónicamente, también fracasa tras huir de México.

Por eso, si Anselmi termina corrido por el Porto, como pinta y como pide ya la prensa lusitana, deberá encarar solo la resolución del TAS, que se espera en junio, con dos escenarios trágicos: el ‘menos calamitoso’ sería saldar tres millones de dólares a La Máquina; el peor es que pague 5 mdd más gastos jurídicos y penalización. Con cualquiera, parece que el karma alcanzará a Martín.

EL DOBLE DISCURSO DE PUMAS

Farsa. Mientras la directiva de Universidad le decía a Gustavo Lema que tenía tiempo para componer el rumbo, en cuanto el equipo partió a Tijuana, para que ‘nadie se enteraran’, el presidente Luis Raúl González y el vice Mejía Barón se reunieron con Jaime Lozano para ofrecerle las riendas en Cantera. El nuevo ridículo ante Xolos es el pretexto perfecto para hacer el cambio justo ante Chivas.

Lo que me sorprende es que la resolución por fin la tomó González, quien había delegado desde que llegó como Presidente, más preocupado por cuidar su úlcera que por la mejoría de Pumas. Y esta vez fue Mejía Barón quien contactó al Jimmy. Ahora sí, despertaron, dejaron de ser adornos en Cantera y no le preguntaron a nadie esta decisión. Veamos cómo les va.

TUBI DEBE ESPERAR POR TALENTO

Paciencia. Qué gusto ver las voces que se conjuntan en las transmisiones de Tubi, que hay que disfrutar gratis ahora, porque me cuentan que ya viene pronto la cobranza, al estilo Caliente TV.

Mucho se ha especulado por la salida de talento de Fox Sports México a esta señal, de Raúl Orvañanos, Chaco Giménez y otros, pero hay que aclarar: la mayoría tiene por contrato una cláusula de que si abandonan al canal azul deberán saldar a Grupo Lauman seis meses de su sueldo, y al contrario sucedería lo mismo, les pagan medio año si los corren antes de que termine su convenio. Por eso, Carlos Martínez y compañía prefieren aguardar a que acabe la vigencia de los tratos firmados para poder contratarlos. Tranquilos todos, que ya llegarán.

LA BOMBA YA TIENE CHAMBA EN TV

Especialista. Juan Carlos Rodríguez, quien dejó el cargo de Alto Comisionado de Doña Fede por no encontrar unión en Liga MX para cerrar el fondo de inversión con Apollo Investments, no tardó en encontrar trabajo: me contaron que es asesor de DAZN para transmitir el Mundial de Clubes en EU el próximo verano, y de ahí se entiende que ayudó a que Televisa (donde trabajó, en especial para consolidar Univision Deportes y TUDN) a que le cedieran algunos partidos para transmitir en México. Éxito en la nueva aventura.

