El reporte Ponce: Cruz Azul, con todo por el Piojo

Pródigo. Vamos al grano: el interés de Cruz Azul por que regrese el Piojo Alvarado a La Noria es real y van con todo. Así como lo lees. La Máquina pretende que vuelva el atacante que fue campeón con los Cementeros. ¿Qué sigue? Una novela.

La carta del estelar del Guadalajara pertenece 50% a Chivas y el otro 50% a Cruz Azul, como sucedía con Uriel Antuna, misma circunstancia, y tiene contrato vigente con el Rebaño. La Máquina buscará negociar con los tapatíos para que baje el costo, pero si es necesario, me cuentan que incluso podrían llegar a saldar la cláusula de rescisión.

¿Cuánto vale? Pues ni más ni menos que 15 millones de dólares. Entonces, si La Máquina tiene la mitad, al Guadalajara ‘sólo’ le tendrían que pagar 7.5 mdd. Así que, con toda la intención de recuperarlo, restará que el Piojo tome una decisión, seguir en un proyecto con futuro incierto como Chivas o volver a La Noria, donde el campeonato está a la vuelta de la esquina. Veamos.

CHIVAS NO PIENSA EN EL JALISCO

Planificado. Me contó la directiva del Guadalajara que no visualizan la necesidad de ir al Jalisco por el cambio de cancha en el Akron para el Mundial. Desde este verano que tiene libre la casa del Rebaño, comenzarán las adecuaciones que les pide FIFA para el 2026.

Aprovecharán tres pausas para ajustes y el nuevo terreno de juego: la de este verano, la de fase de grupos de la siguiente Leagues Cup (que es de tres semanas) y la del invierno. Chivas capacitó a su personal sobre los requerimientos y la tecnología, así que no esperan contratiempos. Ahora dependen de cuándo les entreguen el campo.

La cancha híbrida que tendrá el Akron se preparó como la que se hizo en una granja al norte de Monterrey, que será puesta este verano en el BBVA de Rayados; la del Rebaño se alistó en Verde Valle. Así que quienes van a adquirir o renovar su Chivabono y los palcohabientes pueden estar tranquilos: el Rebaño no se moverá la siguiente temporada al Jalisco.

¿AMAURY A EUROPA? ASÍ VA SU CONTRATO

Blindado. Se soltó el rumor de que el Espanyol de Barcelona pretende al nuevo tesoro de Cruz Azul, Amaury Morales, y en La Noria no hay oferta aún. El juvenil tiene contrato por cuatro años más y el siguiente torneo ya cobrará como estelar (con condiciones sujetas a objetivos, como minutos jugados).

Aunque La Máquina está dispuesto a negociar ofertas para ayudar al ofensivo a ir a Europa, te adelanto que su cláusula de rescisión está en 10 millones de dólares, así que está blindado para que ningún vivales se los vuele como sucedió con Huescas y el Copenhague.

LA BOMBA AYUDA A TELEVISA CON TELEMUNDO

Reconciliador. Ya para cerrar, me cuentan que Juan Carlos Rodríguez, el ex Alto Comisionado de Doña Fede, está haciéndola de intercesor para que Univision y Telemundo sean socios.

La Bomba regresó a Televisa como su asesor y ya ofreció al canal que es competencia por el mercado de habla hispana en Estados Unidos, compartir derechos que tiene la señal de Azcárraga y compañía en el país del norte, como la Copa Oro o la Champions League de la UEFA. Y es que a pesar del recorte masivo, necesitan generar más ingresos y la respuesta fue unirse con el ‘enemigo’.