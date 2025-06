El Reporte Ponce: El Azteca se prende a un año del Mundial

Espectacular. Al fin, el Mundial 2026 ya llegó a la Ciudad de México, y es que el Estadio Azteca y Televisa anunciarán los planes del Coloso de Santa Úrsula a un año exactamente de que arranque la fiesta en el templo del futbol nacional el próximo 11 de junio. Estoy convencido que el que se renombrará ‘Estadio Ciudad de México’ quedará irreconocible y hará olvidar tanta crítica por su tardada remodelación.

Te adelanto parte de lo que se presentará de su cambio. El diseño no perderá identidad histórica, la estructura mantiene su forma emblemática, pero brillante: las 66 columnas externas que tendrán ahora iluminación especial con leds, cerca de 2 mil metros cuadrados, y el techo se reemplazará con material translúcido tipo acrílico, con pantallas led en el copete para crear espectáculos visuales.

Luego, dentro, además de embutacar todo, para aumentar capacidad (cuyo número se cerrará oficialmente cerca de los 90 mil aficionados) se desmantela la zona de palcos baja, además de retirar el Coca-Cola Lounge, y en los palcos VIP se creó una segunda área de hospitality de alto calibre. Incluso se hizo un megapalco que será de FIFA en el Mundial, para 1,500 personas, desde directivos hasta jefes de estado. Hay nuevos vestidores, áreas de operación y de prensa, se reemplazan las pantallas de las cabeceras y se pondrán más al centro. No vas a reconocer al Azteca y será una sede espectacular para el Mundial 2026 en un año.

ANALIZAN CAMBIO DE BOLETERA

Renovado. El Estadio Azteca está harto de Ticketmaster, después de tantas fallas, como la de diciembre con Bad Bunny; tres meses después, la compañía de venta de boletos tuvo que reembolsar 18 millones de pesos a 2,155 de los afectados. Fue el climax del cansancio, por lo que la directiva del Coloso de Santa Úrsula ha buscado otras opciones y parece que ya encontraron cómo ir con otra boletera a partir del 2026. Me dijeron que la que va a la cabeza para ser la nueva es Fanki, que en México trabaja con clubes como Atlas y Santos, que está muy metida en el beisbol y hasta con la Kings League Américas. Veamos.

EL MUNDIAL DE CLUBES NO JALA

Menospreciado. El que no prende con la afición local y está por arrancar es el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Me contaron que para el partido inaugural en Miami, entre el Inter de Messi y el Al-Ahly de Egipto, tuvieron que hacer un súper descuento en el costo de las entradas al Hard Rock Stadium de hasta 84%, en el que las más baratas pasaron de 349 dólares hasta 55, y que al momento de cerrar esta columna tenían 30 mil vendidas de las 64 mil disponibles.

CON TUZOS POR SU SELECCIÓN

Reforzado. Pachuca se armó al final una buena plantilla de refuerzos para el Mundial de Clubes: Agustín Palavecino, Avilés Hurtado, Sebastián Jurado, Federico Pereira, José Castillo y Robert Kennedy. ¿Y por qué no Vidal o Neymar? Primero, hay refuerzos que sólo son para el torneo veraniego, como el caso del defensa de Toluca, al que los Diablos Rojos lo ceden porque creen que es una vitrina para impulsarlo a Selección de Uruguay, además de consolidar ofertas que han llegado por él, como una de Arabia, pero regresa con los escarlatas. Y después, el chileno quería asistir con los Tuzos, pero Colo Colo no lo vio con buenos ojos porque ya está veterano y se les podía lesionar (a pesar de que tendría un seguro especial con Pachuca) y no le vieron opción de reventa. Extraño, pero así hay decisiones.

¿HABRÁ CAMBIO EN LA PORTERÍA ROJA?

Ya de salida, metido con los Diablos, aquello de que para la portería podrían llegar Hugo González o Julio González no es viable, Toluca no los tiene en el radar y es ruido de sus promotores. Pau López reportará en pretemporada escarlata, está de vacaciones, esperando que quede soldada la lesión de la mano, y ya recuperado por completo, la directiva del Campeón y Mohamed analizarán si lo terminan cediendo a otro equipo. Eso sí, no piensan rescindirle el contrato al europeo. Las opciones son arqueros foráneos, pero no está definido aún.