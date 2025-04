El Reporte Ponce: Malagón y el interés de Rayados

Cotizado. En la primera actualización de 2025 del ranking de futbolistas de mayor valor de mercado en Liga MX, hecho por los especialistas de Transfermarket, resulta que Luis Ángel Malagón, el sensacional portero del América, para mí el mejor mexicano en la posición de los últimos dos años, ocupa el tercer puesto como más valioso, tasado en 8 millones de euros. Merecido.

Pues en la Sultana del Norte está desatada la versión de la regioprensa de que Rayados van por MalaGOD como refuerzo para el arco del Mundial de Clubes, después del bajón de Andrada y de la inexperiencia del 'Mochis' Cárdenas, y pregunté en el Nido para recontraconfirmar lo que te había adelantado, que las Águilas no prestarían, y la respuesta fue contundente: "No sale Malagón y menos a Monterrey". ¿Así o más claro?

AMÉRICA Y CRUZ AZUL, LOS CAROS

Valiosos. Esta última valoración de mercado también arrojó sorpresas a nivel de planteles en esta Liga MX, pues resulta que anoche se enfrentaron en el Ciudad de los Deportes por la 'Conca' los dos clubes más caros de nuestro futbol: el líder América (tasado en 90.95 millones de euros) y el segundo lugar, Cruz Azul (84.75 mde), que están lejos de los otros acostumbrados a meterle billete a sus fichajes, como el tercero, Toluca (73.65 mde), y los regios, Rayados (73.2 mde) y Tigres (65. 3 mde). Chivas cayó al sexto y sorprende que Pachuca y Necaxa están arriba de Pumas.

FIFA INSPECCIONA A MONTERREY, ¿Y EL AZTECA?

Examen. Es turno de la sede mundialista de Monterrey para ser inspeccionada esta semana por FIFA, que ya mandó emisarios para revisar toda la operación del BBVA (estarán en el juego ante Chivas), desde los accesos hasta el WiFi, así como el cinturón alrededor del Gigante de Acero, hasta los hoteles de la Sultana o el aeropuerto regio. Es parte del protocolo al que debe ser sometido un anfitrión de Copa del Mundo.

Pues mientras esto sucede en la casa de Rayados, en CDMX causó molestia la columna del Francotirador, en la que explicó que aunque la remodelación del Azteca estará lista para el Mundial, adelantó que en enero y febrero no abrirá aún porque va atrasado, por lo que Grupo Ollamani lanzó replica y tachó de ‘fake news’ el trascendido. Quizás no se entendió la información: el reporte al interior es que ni América ni Cruz Azul iniciarán 2026 jugando en el Coloso de Santa Úrsula. Hasta el siguiente año sabremos si se equivocó el Franco y, si es así, deberá salir a dar la cara. Como debe ser. ¿Y si no?

LA BOMBA YA OPERA EN TELEVISA

¿Traición? Me sorprendió leer reportes de que 'La Bomba' Rodríguez, ex Alto Comisionado de la FMF, preparaba una revancha contra Televisa al pelear para DAZN los derechos de transmisión de la Selección Mexicana una vez que queden libres tras el Mundial 2026, pues no checa con lo que está pasando en Chapultepec 18, el nuevo hogar del directivo. Me explico.

Desde la semana pasada llegó gente de la señal de streaming de Estados Unidos a Televisa Chapultepec para acondicionar y revisar el que será el nuevo bunker de operaciones de DAZN para la señal en español del Mundial de Clubes 2025, es decir, la cadena mexicana fungirá como una especie de productora, con lo que La Bomba vuelve a su casa y me parecería raro que sea para después traicionarlos. De verdad, no lo creo.

